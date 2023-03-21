У NASA розповіли, як змінився глобальний рівень моря на планеті за останні 30 років

Протягом 30 років спостережень з космосу науковці встановили, що глобальний рівень моря зріс на 9,1 см.

У NASA прогнозують, що вже до 2050 року швидкість підвищення рівня моря зросте на третину.

Дослідники NASA почали спостерігати за глобальним рівнем моря в 1993 році.

Лише протягом 2021-го він виріс на 0,27 см, що еквівалентно додаванню води з мільйона олімпійських басейнів в океан щодня протягом року.

Фото: NASA

"Щорічна швидкість підвищення рівня моря зросла з 0,20 см на рік у 1993 році до 0,44 см на рік у 2022 році. За даними супутникових вимірювань, прогнозована швидкість підвищення рівня моря досягне 0,66 см на рік до 2050 року", – йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами дослідників, у 2022 році швидкість підвищення глобального рівня моря була меншою, ніж очікувалося. Причиною послугували природні впливи, зокрема – помірна течія Ла-Нінья.

Утім, рівень моря продовжує зростати через зміну клімату, спричинену надмірною кількістю парникових газів, що викидаються в атмосферу.

Графік підвищення рівня моря. Фото: NASA

"В результаті зміни клімату тануть крижані покриви та льодовики Землі, вони додають більше прісної води в океан. Також через потепління збільшуються об’єми морської води. Обидва ці процеси сприяють підйому рівня моря", – пишуть в NASA.

Завдяки дослідженню науковцям вдалося краще зрозуміти поточний стан океану в глобальному масштабі.

Вимірювання рівня моря проводять за допомогою радіолокаційних висотомірів. Вони відбивають мікрохвильові сигнали від поверхні океану та реєструють силу сигналу й час, за який він проходить від супутника до Землі й назад.

У NASA прогнозують, що у майбутньому дані про зміни глобального рівня моря допоможуть підготуватися до стихійного лиха в низці прибережних регіонів.

Нагадаємо, у 2022 році океани були "найгарячішими" за всю історію спостережень.