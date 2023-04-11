У Києві сталася пожежа в університеті імені Карпенка-Карого

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 квітня 2023

В центрі Києва сталася пожежа в Київському національному університеті імені Карпенка-Карого. 

Загорівся один з поверхів навчального корпусу, повідомив Віталій Кличко. 

За його словами, загоряння сталося на площі 10 кв. м. на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу університету. 

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Водночас рятувальники пишуть, що пожежа виникла на другому поверсі. Відповідна інформація надійшла о 09:41.

Фото: ДНСН

Наразі пожежа вже ліквідована, повідомили у Головному управлінні ДСНС Києва.

Фото: ДСНС

"За попередніми даними, ніхто не постраждав", – зазначають рятувальники. 

Фото: ДСНС

Причини загоряння наразі невідомі. 

Нагадаємо, у Сумах 10-річна дівчинка врятувала трьох молодших дітей від пожежі.

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