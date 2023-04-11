У Києві сталася пожежа в університеті імені Карпенка-Карого

В центрі Києва сталася пожежа в Київському національному університеті імені Карпенка-Карого.

Загорівся один з поверхів навчального корпусу, повідомив Віталій Кличко.

За його словами, загоряння сталося на площі 10 кв. м. на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу університету.

Водночас рятувальники пишуть, що пожежа виникла на другому поверсі. Відповідна інформація надійшла о 09:41.

Фото: ДНСН

Наразі пожежа вже ліквідована, повідомили у Головному управлінні ДСНС Києва.

Фото: ДСНС

"За попередніми даними, ніхто не постраждав", – зазначають рятувальники.

Фото: ДСНС

Причини загоряння наразі невідомі.

Нагадаємо, у Сумах 10-річна дівчинка врятувала трьох молодших дітей від пожежі.