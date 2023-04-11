У Києві сталася пожежа в університеті імені Карпенка-Карого

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
6346
11 квітня 2023

В центрі Києва сталася пожежа в Київському національному університеті імені Карпенка-Карого. 

Загорівся один з поверхів навчального корпусу, повідомив Віталій Кличко. 

За його словами, загоряння сталося на площі 10 кв. м. на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу університету. 

Водночас рятувальники пишуть, що пожежа виникла на другому поверсі. Відповідна інформація надійшла о 09:41.

Фото: ДНСН

Наразі пожежа вже ліквідована, повідомили у Головному управлінні ДСНС Києва.

Фото: ДСНС

"За попередніми даними, ніхто не постраждав", – зазначають рятувальники. 

Фото: ДСНС

Причини загоряння наразі невідомі. 

Нагадаємо, у Сумах 10-річна дівчинка врятувала трьох молодших дітей від пожежі.

Читайте також: Як безпечно користуватися свічками, пальниками та генераторами, коли немає світла? Відповіли у КМДА


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED