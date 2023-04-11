"Замість м’яча доводиться кидати гранату": історія гандболіста, який вступив до лав Нацгвардії

Професійний гандболіст з 12–річним досвідом Артем Іванов ще нещодавно навчався на психолога і представляв спортивний клуб у Румунії.

Утім, чоловік покинув звичне життя і під час повномасштабного вторгнення РФ став до лав захисників України.

Історію спортсмена розповіли у Національній гвардії.

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Раніше Артем брав участь в обласних змаганнях з гандболу, пізніше його команда почала виступати на національних. З часом перейшов до румунського професійного клубу, де відіграв 6 років.

Артем Іванов. Фото: Нацгвардія

Одного разу Артем приїхав з Румунії в Україну на канікули. У рідному закарпатському селищі Солотвино отримав повістку, і пішов служити до лав Національної гвардії України.

"Ховатись чи шукати можливості перебратися назад в Румунію не став. Це не личить чоловіку. Зараз чоловік уклав контракт з Нацгвардією України, і виконує завдання з охорони громадського порядку та важливих державних об’єктів на Закарпатті", – повідомляють в Нацгвардії.

Додають, що після служби, під час відпочинку, Артем продовжує тренування з місцевим гандбольним клубом "Карпати".

Нацгвардієць на грі з гантболу. Фото: Нацгвардія

"Багато доводиться пропускати, це позначається на якості гри. Наприклад, дуже рідко вдається потрапити на власне ігрові тренування. Частіше – на фізичні, бо вони зранку, і я можу після служби туди встигнути", – розповідає нацгвардієць.

Утім Артем не полишає тренувань, адже це допомагає підтримувати форму і "наздоганяти правопорушників під час патрулювання".

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Завдання Артема на службі – щодня охороняти громадський порядок спільно з побратимами.

"Бувають завдання з охорони різних важливих об’єктів чи дипломатичних установ. Разом з представниками інших силових відомств регулярно проводимо антитерористичні заходи", – каже чоловік.

Також до його обов’язків входить виявлення підозрілих осіб, перевірка документи, запобігання правопорушень. Іноді затримує підозрюваних у крадіжках і пограбуваннях.

Спершу нацгвардійці отримують сигнал про місце правопорушення чи злочину, орієнтири підозрюваних, а потім найближчі до місця вчинення злочину патрулі висуваються на пошук.

Спортсмен з побратимами на службі. Фото: Нацгвардія

Чоловік наголошує, що спортивний досвід, а також швидкість, витривалість і сила допомагають йому в лавах Нацгвардії.

"Абсолютно всі ці якості дуже необхідні нам у службі. Навички сильно і влучно кидати м’яч дуже корисні при киданні гранати, наприклад. Метрів на 50-60 для мене нормальна відстань", – додає захисник.

За його словами, на службі, як і у спорті, йому допомагає також психологічна освіта, адже під час патрулювання часто доводиться спілкуватись з різними людьми.

Додає, що по поведінці, жестам чи розмові може помітити, коли людина надмірно хвилюється або щось недоговорює– це дає підставу проводити обшук ретельніше.

Гандболіст також розповів про свої амбіції: хоче потрапити до спецпідрозділу.

"Спорт – це добре, але мені здається, що для нашого суспільства я принесу більше користі, якщо буду стояти на сторожі закону і порядку", – додав спортсмен-захисник.

Нагадаємо, працівник юридичної фірми, а нині гвардієць пішов захищати Батьківщину добровольцем, виконував бойові завдання на Харківщині та надавав вогневу підтримку під час роботи снайперів і проводив "зачистку" місцевості.