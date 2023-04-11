Рік пробув у полоні: що відомо про військового, чия розмова з мамою зворушила Україну

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
25591
11 квітня 2023

Військовий, щемливе відео розмови якого з мамою опублікував омбудсмен Дмитро Лубінець, пробув у полоні рік.

24-річний вінничанин Михайло Калашник – один зі 100 військовополонених, яких обміняли 10 квітня, повідомляє голова Вінницької облради В'ячеслав Соколовий.

Повернувшись в Україну, військовий одразу подзвонив мамі. На відео чоловік плаче, вперше за рік почувши мамин голос. 

Реклама:

"Мамуся, привіт рідненька! Я в Україні, мамусь!" – каже звільнений захисник. "Я знала! Я вірила", – чує у відповідь.

Дмитро родом з Оратівської громади. 9 квітня  2022 року він вважався зниклим безвісти.

Згодом стало відомо, що військовий потрапив у полон до окупантів під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів Соколовий.  

10 квітня цього року Михайло став одним з тих, кого Україна повернула з полону.

Як зазначив В'ячеслав Соколовий, вдома на Вінниччині Михайла чекав сюрприз: 9 квітня у нього народилася племінниця.

Реклама:
 Військовий, який повернувся з полону. Фото: Михайло Калашник

"Безмежна радість і щастя переповнюють серце! Я ще не знаю офіційних подробиць, але наш Михайло (наш Мішка) Калашник повернувся з полону. Тепер я знаю, як буду радіти нашій Перемозі!"написала голова Оратівської громади Галина Лошак.

Нагадаємо, звільнений з полону РФ військовослужбовець, який схуд на 15 кг, розповів, в яких умовах йому доводилося знаходитися протягом 7 місяців.

Читайте також: "У тому пеклі не раз прощалась із життям". Історія жінки, що повернулася з російського полону


Реклама:


Реклама:
 8112
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4285
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3453
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат