Рік пробув у полоні: що відомо про військового, чия розмова з мамою зворушила Україну

Військовий, щемливе відео розмови якого з мамою опублікував омбудсмен Дмитро Лубінець, пробув у полоні рік.

24-річний вінничанин Михайло Калашник – один зі 100 військовополонених, яких обміняли 10 квітня, повідомляє голова Вінницької облради В'ячеслав Соколовий.

Повернувшись в Україну, військовий одразу подзвонив мамі. На відео чоловік плаче, вперше за рік почувши мамин голос.

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"Мамуся, привіт рідненька! Я в Україні, мамусь!" – каже звільнений захисник. "Я знала! Я вірила", – чує у відповідь.

Дмитро родом з Оратівської громади. 9 квітня 2022 року він вважався зниклим безвісти.

Згодом стало відомо, що військовий потрапив у полон до окупантів під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів Соколовий.

10 квітня цього року Михайло став одним з тих, кого Україна повернула з полону.

Як зазначив В'ячеслав Соколовий, вдома на Вінниччині Михайла чекав сюрприз: 9 квітня у нього народилася племінниця.

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Військовий, який повернувся з полону. Фото: Михайло Калашник

"Безмежна радість і щастя переповнюють серце! Я ще не знаю офіційних подробиць, але наш Михайло (наш Мішка) Калашник повернувся з полону. Тепер я знаю, як буду радіти нашій Перемозі!" – написала голова Оратівської громади Галина Лошак.

Нагадаємо, звільнений з полону РФ військовослужбовець, який схуд на 15 кг, розповів, в яких умовах йому доводилося знаходитися протягом 7 місяців.