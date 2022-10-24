Як отримати тимчасове житло: інструкція

Через широкомасштабну військову агресію Росії проти України вимушено покинули свої домівки та отримали статус ВПО майже 5 мільйонів громадян.

Частина з них втратила домівку через руйнації від ворожих ракет або окупацію. Держава передбачила для цих людей надання тимчасового житла.

Про перелік документів та умови заселення "УП.Життя" поспілкувалася з адвокатом юридичної фірми "Міллер" Юрієм Мельником.

Як отримати тимчасове житло

Наразі держава розробила механізм надання тимчасового житла для людей, які втратили власне. Отримати його можливо безоплатно на певний термін.

Для отримання тимчасового житла потрібно стати на облік, звернувшись до місцевого центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту населення, а вразі їхньої відсутності на території, де людина проживає – до відповідної військово-цивільної адміністрації.

Для постановки на облік потрібно подати заяву із підписами повнолітніх членів сім’ї та надати:

паспорт громадянина України;

довідки внутрішньо переміщених осіб;

документи, що підтверджують родинні відносини заявника та членів його сім’ї (свідоцтв про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інші документи, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні тимчасового житла (про них трохи далі).

Адвокат зазначив, що реєстрація місця проживання не дорівнює праву власності. Тому наразі усі ВПО мають ті самі соціальні та адміністративні послуги за місцем нової реєстрації. Вони не є безхатьками, адже мають соціальний захист.

"Головною умовою для взяття на облік є відсутність житла на підконтрольній Україні території.

Факт знищення або пошкодження житла, в результаті чого його неможливо використовувати, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї", – підкреслює Юрій Мельник.

Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають (в порядку спадання):

сім’ї з трьома і більше дітьми,

сім’ї з двома дітьми,

сім’ї з однією дитиною,

сім’ї, у складі яких є вагітні жінки,

сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність,

сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку.

Також можна отримати "додаткові бали" (тобто мати вищу позицію в рейтинговому списку очікування), якщо у сім’ї є: загиблі, особи з інвалідністю, непрацездатні особи та інші малозахищені категорії населення.

Контакт-центри з питань розміщення тимчасово евакуйованих діють у 14 регіонах.

Рішення про взяття на такий облік ухвалюється протягом наступного після подачі заяви дня. Проте отримання самого житла залежить від його наявності. Якщо є наявне вільне житло, рішення про передачу його у користування здійснюється протягом трьох робочих днів. Якщо ж ні – така заявка просто залишається у "списку очікування".

Пільги та можливості від держави

Фонд житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО, формують сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними органи шляхом:

► викупу (придбання) житла;

► будівництва нового житла;

► реконструкції наявних будинків і гуртожитків;

► передачі житла в комунальну або державну власність;

► капітального ремонту об'єктів житлового фонду, зокрема – соціального призначення;

► переобладнання нежитлових приміщень у житлові.

"Підставами для вселення є ордер, який видається за результатом позитивного розгляду заявки та у разі наявності житла. Також отримувач житла укладає договір користування житлом, в якому погоджується сплачувати вартість житлово-комунальних послуг", – пояснює адвокат.

Виселили з тимчасового житла можуть, проте примусове виселення можливе лише за рішенням суду.

Також достроково розірвати договір можуть через: