У Києві розквітли сакури і магнолії: адреси локацій. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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11 квітня 2023

У Києві вже розквітли перші магнолії та сакури. Помилуватися цвітінням можна у різних столичних локаціях, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, вони ростуть у парках та скверах Києва", – зазначають у КМДА.

У відомстві додають, що різні типи дерев мають інакший час цвітіння. Пишне – зазвичай триває близько двох тижнів. 

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Усього у світі налічують близько 240 видів цих рослин. Кожен із них є унікальним, має неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором та розташуванням на гілках. 

 Cакура у Києві. Фото:КМДА

Де можна побачити магнолії:

Шевченківський район:

  • Пейзажна алея
  • Парк імені Тараса Шевченка
  • Сирецький Парк

Подільський район:

  • площа Щекавицька

Оболонський район:

  • парк "Наталка"
  • сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28
 Цвітіння магнолії у Києві. Фото:КМДА

Деснянський район:

  • парк із водними об’єктами на просп. Шухевича
  • парк "Кіото"

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави
  • парк Воїнів-інтернаціоналістів
  • сквер на вул. Вербицького, 12

Дніпровський район:

  • парк "Перемога"
  • сквер на вул. Івана Миколайчука
  • бульвар Амвросія Бучми
  • сквер на вул. Шумського, 3

Солом’янський район:

  • парк "Відрадний"
  • парк "Орлятко"
 Київські магнолії. Фото:КМДА

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк ім. М. Рильського

Також у КМДА додають, що у столиці розцвіла сакура або, як ще її називають, японська вишня. У місті висаджена найдовша в Україні алея цих дерев. Вона росте на бульварі Верховної Ради. Довжина алеї становить 1,5 м. Це 240 рослин.

Помилуватися сакурами можна на кількох локаціях:

 Дніпровський район:

  • бульвар ВР
  • парк Андрія Малишка
  • парк "Перемога"

Деснянський район:

  • парк "Кіото"парк ім. Архітектора Ніколаєва
  • парк ім. Сержа Лифарясквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В
 Сакура Києва. Фото:КМДА

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави

Шевченківський район:

  • біля Національної опери України
  • Володимирська гірка
  • сквер біля Золотих воріт

Печерський район:

  • бульвар Липський
  • сквер Бастіонний
  • площа Івана Франка

Подільський район:

  • Куренівський парк
  • сквер біля кінотеатру "Жовтень"

 Оболонський район:

  • парк "Наталка"
 Київська сакура. Фото: КМДА

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави

Солом’янський район

  • парк ім. Миколи Зерова

Святошинський район:

  • сквер на бульварі Академіка Вернадського
  • парк "Совки"
  • парк "Інтернаціональний"

Як повідомляють у КМДА, тривалість цвітіння сакур становить приблизно 14 днів, все залежить від виду.

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