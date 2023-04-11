У Києві розквітли сакури і магнолії: адреси локацій. ФОТО

У Києві вже розквітли перші магнолії та сакури. Помилуватися цвітінням можна у різних столичних локаціях, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, вони ростуть у парках та скверах Києва", – зазначають у КМДА.

У відомстві додають, що різні типи дерев мають інакший час цвітіння. Пишне – зазвичай триває близько двох тижнів.

Усього у світі налічують близько 240 видів цих рослин. Кожен із них є унікальним, має неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором та розташуванням на гілках.

Cакура у Києві. Фото:КМДА

Де можна побачити магнолії:

Шевченківський район:

Пейзажна алея

Парк імені Тараса Шевченка

Сирецький Парк

Подільський район:

площа Щекавицька

Оболонський район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28

Цвітіння магнолії у Києві. Фото:КМДА

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Шухевича

парк "Кіото"

Дарницький район:

парк Партизанської слави

парк Воїнів-інтернаціоналістів

сквер на вул. Вербицького, 12

Дніпровський район:

парк "Перемога"

сквер на вул. Івана Миколайчука

бульвар Амвросія Бучми

сквер на вул. Шумського, 3

Солом’янський район:

парк "Відрадний"

парк "Орлятко"

Київські магнолії. Фото:КМДА

Голосіївський район:

Голосіївський парк ім. М. Рильського

Також у КМДА додають, що у столиці розцвіла сакура або, як ще її називають, японська вишня. У місті висаджена найдовша в Україні алея цих дерев. Вона росте на бульварі Верховної Ради. Довжина алеї становить 1,5 м. Це 240 рослин.

Помилуватися сакурами можна на кількох локаціях:

Дніпровський район:

бульвар ВР

парк Андрія Малишка

парк "Перемога"

Деснянський район:

парк "Кіото"парк ім. Архітектора Ніколаєва

парк ім. Сержа Лифарясквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В

Сакура Києва. Фото:КМДА

Дарницький район:

парк Партизанської слави

Шевченківський район:

біля Національної опери України

Володимирська гірка

сквер біля Золотих воріт

Печерський район:

бульвар Липський

сквер Бастіонний

площа Івана Франка

Подільський район:

Куренівський парк

сквер біля кінотеатру "Жовтень"

Оболонський район:

парк "Наталка"

Київська сакура. Фото: КМДА

Дарницький район:

парк Партизанської слави

Солом’янський район

парк ім. Миколи Зерова

Святошинський район:

сквер на бульварі Академіка Вернадського

парк "Совки"

парк "Інтернаціональний"

Як повідомляють у КМДА, тривалість цвітіння сакур становить приблизно 14 днів, все залежить від виду.