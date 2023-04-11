У Києві розквітли сакури і магнолії: адреси локацій. ФОТО

У Києві вже розквітли перші магнолії та сакури. Помилуватися цвітінням можна у різних столичних локаціях, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, вони ростуть у парках та скверах Києва", – зазначають у КМДА.
У відомстві додають, що різні типи дерев мають інакший час цвітіння. Пишне – зазвичай триває близько двох тижнів.
Усього у світі налічують близько 240 видів цих рослин. Кожен із них є унікальним, має неповторні квіти, які відрізняються за формою, будовою, фактурою, кольором та розташуванням на гілках.
|Cакура у Києві. Фото:КМДА
Де можна побачити магнолії:
Шевченківський район:
- Пейзажна алея
- Парк імені Тараса Шевченка
- Сирецький Парк
Подільський район:
- площа Щекавицька
Оболонський район:
- парк "Наталка"
- сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28
|Цвітіння магнолії у Києві. Фото:КМДА
Деснянський район:
- парк із водними об’єктами на просп. Шухевича
- парк "Кіото"
Дарницький район:
- парк Партизанської слави
- парк Воїнів-інтернаціоналістів
- сквер на вул. Вербицького, 12
Дніпровський район:
- парк "Перемога"
- сквер на вул. Івана Миколайчука
- бульвар Амвросія Бучми
- сквер на вул. Шумського, 3
Солом’янський район:
- парк "Відрадний"
- парк "Орлятко"
|Київські магнолії. Фото:КМДА
Голосіївський район:
- Голосіївський парк ім. М. Рильського
Також у КМДА додають, що у столиці розцвіла сакура або, як ще її називають, японська вишня. У місті висаджена найдовша в Україні алея цих дерев. Вона росте на бульварі Верховної Ради. Довжина алеї становить 1,5 м. Це 240 рослин.
Помилуватися сакурами можна на кількох локаціях:
Дніпровський район:
- бульвар ВР
- парк Андрія Малишка
- парк "Перемога"
Деснянський район:
- парк "Кіото"парк ім. Архітектора Ніколаєва
- парк ім. Сержа Лифарясквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В
|Сакура Києва. Фото:КМДА
Дарницький район:
- парк Партизанської слави
Шевченківський район:
- біля Національної опери України
- Володимирська гірка
- сквер біля Золотих воріт
Печерський район:
- бульвар Липський
- сквер Бастіонний
- площа Івана Франка
Подільський район:
- Куренівський парк
- сквер біля кінотеатру "Жовтень"
Оболонський район:
- парк "Наталка"
|Київська сакура. Фото: КМДА
Дарницький район:
- парк Партизанської слави
Солом’янський район
- парк ім. Миколи Зерова
Святошинський район:
- сквер на бульварі Академіка Вернадського
- парк "Совки"
- парк "Інтернаціональний"
Як повідомляють у КМДА, тривалість цвітіння сакур становить приблизно 14 днів, все залежить від виду.
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