Хочете посадити дерево? 5 речей, про які треба дізнатися перед тим, як взятися за справу

Посадити дерево – звучить майже як обов’язок для кожної сучасної людини.

Бо ми знаємо, що завдяки деревам ми дихаємо. А ще у їхньому затінку можна сховатися від палючого сонця.

Але не все так просто. Інколи посаджене дерево може завдати шкоди навколишньому середовищу, наприклад, якщо буде обраний неправильний вид рослини або місце.

Для чого потрібно садити дерева,

які рослини вибирати і чому,

які категорично не садити,

який алгоритм дій при посадці дерева?

На ці запитання "Українській правді. Життя" допомогли відповісти еколог та голова ГО "Українська природоохоронна група" Олексій Василюк, старший викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С.Сковороди Юрій Бенгус та член Українського ботанічного товариства Андрій Тарєєв.

Що роблять дерева і чому вони такі важливі?

🌳 Виробляють кисень

Людина вдихає близько 9,5 тонн повітря в рік, а кисень складає приблизно 21% повітря. Тобто на людину потрібно близько 740 кг O2 на рік або ж 7 або 8 дерев, вважають науковці.

Дерева виробляють кисень завдяки фотосинтезу.

Фотосинтез – це процес, який відбувається в пластидах рослини, під час якого поглинається вуглекислий газ і виділяється кисень

Він має дві стадії – світлову, коли відбувається продукування кисню, та темнову, коли відбувається фіксація вуглекислого газу.

Звісно, рослини, як і всі інші живі організми також дихають – поглинають кисень у процесі, коли перетворюють цукор, який накопичився протягом дня, в енергію, використовуючи кисень для забезпечення цього процесу. Проте виробляють вони його все одно більше.

Посадити дерево – звучить майже як обов’язок для кожної сучасної людини.

Фото gstockstudio/ Depositphotos

🌳 Очищують повітря

Дерева можуть поліпшити якість повітря безпосередньо і опосередковано.

Побічно вони можуть допомогти, затінюючи поверхні й у такий спосіб знижуючи їхню температуру. Якщо будівлі затінені деревами, це зменшує потребу в кондиціонуванні повітря і, відповідно, споживання енергії та пов'язані з її продукуванням викиди парникових газів.

Затінені поверхні, наприклад, можуть бути на 11-25 °C холоднішими, ніж ті, що на сонці.

Крім того, нижчі температури часто зменшують ризик концентрації шкідливих забруднювачів у приземному шарі атмосфери, наприклад запобігають утворенню смогу, який часто з’являється в спекотні дні в міських районах.

Також дерева особливо ефективно забирають з повітря аерозолі та пил, які видидають автомобілі, заводи, а також будівельні майданчики.

Найбільші з цих частинок мають розмір до 10 мікрометрів, що становить приблизно п'яту частину ширини людської волосини.

Дрібні тверді частинки можуть легко проникати в дихальну систему людини, спричиняючи легеневі та серцево-судинні захворювання або загострюючи респіраторні захворювання.

За однією з оцінок, 8,9 мільйона смертей на рік у світі можуть бути пов'язані з впливом дрібних твердих частинок на людину.

Дерева можуть допомогти очистити повітря двома основними способами.

Перший – це розсіювання: при зіткненні з деревами і рослинами концентровані хмари найдрібніших частинок розсіюються в повітрі, що знижує ризик їхнього вдихання людьми.

Другий – осідання. Частинки можуть порівняно легко затримуватися листям дерев і чагарників. Коли йде дощ, значна частина цих шматочків змивається водою в каналізацію.

ЧОМУ ПОВІТРЯ ЦЕ ВАЖЛИВО: Яким повітрям ми дихаємо в Україні, та як на нього вплинув карантин

🌳 Поглинають вуглекислий газ та утримують вуглець

Хімічний елемент, відомий як карбон (вуглець, С), необхідний для всього рослинного і тваринного світу на Землі.

Спалювання викопного палива, яке упродовж тисячоліть зберігає величезну кількість вуглецю під земною поверхнею, перетворює його в двоокис вуглецю (CO2), тобто вуглекислий газ.

CO2 відіграє роль парникового газу в атмосфері. Він затримує інфрачервоне випромінювання, сприяючи потеплінню клімату.

Поточний рівень вуглекислого газу вважається найвищим за 20 мільйонів років, і вчені працюють над тим, щоб зменшити кількість його викидів. Один з підходів передбачає просте висаджування дерев.

Дерево поглинає вуглекислий газ під час фотосинтезу і використовує його для побудови цукрів. Молекули цукрів поєднуються у целюлозу, з якої складається основна частина деревини. У такий спосіб дерева консервують вуглець протягом усього життя.

Де можна, а де не варто садити дерева

📍 У лісі

"Є два принципових поняття: лісорозведення і лісовідновлення. Лісорозведення – це ліс саджається там, де його останні 50 років не було, а лісовідновлення – це ліс саджається там, де він був, його просто вирубали", – пояснює еколог Олексій Василюк.

Насадженням дерев у лісі переважно займаються лісогосподарства. Проте вони інколи потребують волонтерської допомоги.

📍 У луках/степах/інших природних територіях

Коли ви хочете посадити щось на природних територіях, з цим потрібно бути особливо обережним.

Категорично не варто саджати дерева в степах, на болотах чи луках. На це є дві основні причини.

Перша – так ви можете зруйнувати баланс в екосистемі, а в деяких випадках навіть знищити її. Друга – саме болота та степи найбільш ефективно поглинають вуглець.

"Поки в степу є степ, в болоті є болото, а в лісі є ліс, кожна з цих екосистем максимально ефективно накопичує вуглець.

Якщо переорати степ і посадити там ліс, вуглець з ґрунту почне вивільнятися в атмосферу. Якщо осушити болото і посадити дерева, в ньому почнуть розвиватися мікроорганізми, які розкладатимуть торф і вуглець вивільниться в атмосферу.

Посадка дерев за рахунок степу або болота тільки збільшує кількість CO2 в атмосфері. Тому дерева можна саджати там, де були дерева, а там, де болото або степ, треба лишати, що там є. Кращого нічого ми не придумаємо", – пояснює еколог Василюк.

Інколи посаджене дерево може завдати шкоди навколишньому середовищу,

якщо буде обраний неправильний вид рослини або місце.

Фото Syda_Productions/ Depositphotos

Тому якщо ви хочете посадити дерево на природній території, вам обов’язково потрібно порадитися з ботаніками та екологами. Вони підкажуть, як зробити так, щоб не нашкодити.

"Також перед посадкою треба дивитися, якою була корінна рослинність на території і відновлювати саме те, що було. Водночас варто уникати мононасаджень", – радить Тарєєв.

📍 У містах/селах

Дерева у містах очищують повітря та знижують температуру.

"Міста та села – це екосистеми, які важко назвати природними, тому висадка дерев у їх межах дикій природі майже не загрожує", – зазначають в Українській природоохоронній групі.

Саме на "окупованих" людиною територіях найпростіше посадити дерево, оскільки там важко нашкодити природі.

Які дерева садити?

На перший погляд, найлогічніше було б садити ті рослини, які виробляють найбільше кисню, утримують найбільше вуглекислого газу та найкраще очищують повітря.

Та виміряти, які дерева виділяють найбільше кисню, дуже важко і майже не реально, оскільки на процес впливають надзвичайно багато факторів: розмір дерева, кількість листя, умови навколишнього середовища і скільки часу дерево зелене.

Але вчені визначили рослини, які вміють найкраще утримувати вуглекислий газ.

Наприклад, у той час, як кожні 0,4 гектара більшості видів дерев можуть поглинати від 1,1 до 9,5 метричних тонн вуглекислого газу на рік, 0,4 гектара павловнії повстяної може вбирати 103.

Серед інших дерев, які добре поглинають вуглекислий газ і утримують вуглець:

гіркокаштан звичайний ( Aesculus hippocastanum ),

горіх чорний ( Juglans nigra ),

ліквідамбар ( Liquidambar spp. ),

сосна жовта ( Pinus ponderosa ),

сосна червона ( Pinus tabuliformis ),

сосна Веймута ( Pinus strobus ),

платан лондонський ( Platanus × acerifolia ),

сосна еспаньольська ( Pinus occidentalis ),

псевдотсуга Мензіса ( Pseudotsuga menziesii ),

дуб кошенільний ( Quercus cerris ),

дуб червоний ( Quercus rubra ),

дуб віргінський ( Quercus virginiana ),

дуб білий ( Quercus alba ),

шовковиця червона ( Morus rubra ),

болотяний кипарис дворядний ( Taxodium distichum ),

тюльпанне дерево американське ( Liriodendron tulipifera ),

клен сріблястий ( Acer saccharinum ),

дерен ( Cornus spp. ),

ялина колюча ( Picea pungens ).

Але не все так просто. Справа в тому, що для України більшість з них є інтродуцентами, тобто чужаками.

Окрім того, деякі інтродуковані рослини є інвазійними – такими, які можуть самостійного поширюватися та витісняти види природної флори. Вони – найбільш небезпечні, тому висаджувати їх не можна.

Також деякі з інтродуцентів не виживуть в нашому кліматі.

"Наприклад, сосна еспаньольська – теплолюбна. Деякі види у нас не знайти: болотяний кипарис, ліквідамбар, дуб білий тощо. А деякі одночасно і неморозостійкі, і знайти важко – це дуб кошенільний, платан лондонський", – пояснює Юрій Бенгус.

На жаль, досліджень щодо того, які рослини, характерні для України, можуть найбільше поглинати вуглекислого газу, ми не знайшли.

Та, за словами ботаніка Андрія Тарєєва, для озеленення міст в Україні таки використовують декілька рослин із попереднього списку:

гіркокаштан звичайний ( Aesculus hippocastanum ),

ялину колючу ( Picea pungens ),

платан лондонський ( Platanus × acerifolia ),

тюльпанне дерево ( Liriodendron tulipifera ).

Для озеленення міст в Україні часто використовують каштан.

Фото vis-2@yandex.ru/ Depositphotos

Тарєєв наголошує, що ці види можна садити лише в межах міста:

"Насаджують ще дуже багато різних рослин, але робити це доцільно виключно в межах населених пунктів. Більш-менш повний перелік потягне на кілька тисяч найменувань".

Юрій Бенгус додає, що у місті також можна саджати:

сосну жовту, сосну Веймутова,

псевдотсугу Мензіса,

дуб білий (але дуб звичайний кращий для української природи),

клен сріблястий,

березу повислу.

Береза повисла, тис ягідний і бузина чорна показали себе найбільш ефективними в уловлюванні ультрадрібних частинок з ефективністю 79%, 71% і 70% відповідно.

Хвойні дерева, такі як сосни і кипариси, також є хорошими натуральними очисниками.

Проте найкраще, за словами Юрія Бенгуса, для очищення повітря від пилу на українських територіях найкраще підійде тополя бальзамічна, оскільки її бруньки і молоді пагони вкриті бальзамом, на який осідає пил.

"Вона і вуглець добре поглинає, але так само легко і віддає його назад у атмосферу, коли згорає, або гниє", – додає Бенгус.

Очищення повітря від пилу на українських територіях підійде

тополя бальзамічна (Populus balsamifera).

Фото barchampro.co.uk

Також для очищення повітря в Україні можна висаджувати тис, але варто пам'ятати, що це – отруйна рослина, і її не можна вирощувати там, де граються діти.

Перелік найбільш бажаних рослин для посадки в Україні Серед місцевих видів: 🌳 дуб звичайний, 🌳 горобина звичайна, 🌳 берека, 🌳 сосна звичайна, 🌳 модрина європейська, 🌳 ялівець звичайний, 🌳 сосна кримська, 🌳 бук лісовий, 🌳 верба біла, 🌳 тополя чорна, 🌳 липа серцелиста, 🌳 клен польовий, 🌳 клен гостролистий, 🌳 ясен високий. Серед інтродуцентів в міських насадженнях і приватних садибах можна саджати: 🌳 тую, 🌳 ялівець віргінський, 🌳 ялицю однокольорову, 🌳 гінкго дволопатеве, 🌳 горіх ведмежий, 🌳 липу сріблясту, 🌳 магнолію Кобус, 🌳 бархат амурський.

Загалом список дерев, які можна садити в Україні – це кілька сотень або й тисяч видів. Тому для того, щоб підібрати, яку рослину варто посадити у конкретному місці, треба радитися із спеціалістами.

Які дерева садити не варто

Є низка рослин, які садити не рекомендують. Не тільки через те, що вони чужі для флори, а ще й через те, що інвазійні – такі, що неконтрольовано розповсюджуються та можуть шкодити іншим рослинам природної флори, а також негативно впливати на біоценози.

Існує загальноєвропейський консолідований список інвазійних видів, в якому більше 30 рослин. Їх садити категорично НЕ можна.

Наприклад, у списку є акація (Acacia saligna) та айлант найвищий (Ailanthus altissima). Детальніше з переліком можна ознайомитися за посиланням.

Також в Україні садити НЕ варто:

дуб червоний( Quercus rubra ),

горіх чорний ( Juglans nigra ),

псевдоакацію білу або робінію ( Robinia pseudoacacia ),

клен американський ( Acer negundo ) тощо.

"Наприклад, якщо посадити робінію в балці, вона благополучно її затягне. Наші рослини там не можуть рости, наші комахи її не їдять, наші птахи її не гніздують. І з точки зору природи – це реально мертва зона", – пояснює еколог Василюк.

Така рослина, як сумах, не є дуже небезпечним видом, але має схильність до інвазії.

"Тому в межах міста в штучних композиціях його використання не буде наносити шкоди, а в природу його поширювати не варто", – попереджає Юрій Бенгус.

Список найбільш небезпечних видів рослин для України можна переглянути за посиланням.

Якщо вам дуже хочеться посадити інвазійне дерево і вам здається, що ви зможете ізолювати його від інших рослин, то вам тільки так здається.

"Повну ізоляцію забезпечити практично неможливоне можливо. Навіть якщо здається, що воно якось ізольоване, все ще можливе як мінімум рознесення пилку та насіння", – пояснює Тарєєв.

Як вибрати вид дерева для посадки

Вибираючи дерева для посадки, враховуйте, що:

швидкорослі дерева накопичують найбільше вуглецю протягом перших десятиліть, часто в найпродуктивніший період;

дерева-довгожителі мають повільніший темп накопичення вуглецю, але вони роблять це протягом значно тривалішого часу і більш стабільно;

велика площа листя і широкі крони забезпечують максимальний фотосинтез, проте тільки у період активної вегетації; вічнозелені рослини здатні до фотосинтезу цілий рік;

місцеві види чудово приживуться на вашій території і житимуть у злагоді з місцевою дикою природою;

дерева, які не потребують особливого догляду та стійкі до хвороб, виживуть з більшою ймовірністю.

Катерина Хорощак, УП.Життя

Титульна світлина pyzata/Depositphotos

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