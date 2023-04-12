Розміром з банкноту: "кишенькову" чихуахуа визнали найнижчою собакою у світі. ФОТО

Чихуахуа на прізвисько Перл визнали найнижчою собакою у світі.

Тварину внесли до Книги рекордів Гіннеса, йдеться на сайті.

За документами, Перл народилась у штаті Флорида в США 1 вересня 2020 року. Її висота – лише 9,14 см.

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Довжина Перлини становить 12,7 см – приблизно такого ж розміру, як доларова банкнота. Собака важить лише 553 г.

Перл у порівнянні з банкнотою. Фото: Книга рекорді Гіннесса

Кожне з трьох вимірювань ветеринар проводив від основи стопи передньої лапи до верхньої частини холки (ділянки хребта між лопатками) по прямій вертикальній лінії.

"Ми щасливі мати її і цю унікальну можливість побити власний рекорд і поділитися зі світом цією дивовижною новиною", – сказала власниця Перлини Ванеса Семлер.

Власниця зазначає, що найнижча собака світу полюбляє їсти лосось, курку та іншу високоякісну їжу. Також вона не проти стильно вдягатися і має спокійний характер на відміну від багатьох представників її породи.

Ванеса каже, що "кишенькова" Перл "в душі все ще дитина", попри те, що їй вже 2 роки.

У жінки є ще 3 собаки, але вони всі "нормальних" розмірів.

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До цього найнижчою собакою у світі вважалася чихуахуа Міракл Міллі, яка померла у 2020 році.