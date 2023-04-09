У Львові створили рекордно великий тризуб з 1000 великодніх пасок. ФОТО

У Львові встановили новий рекорд України – за 25 хвилин та 17 секунд задекорували 1000 пасок та виклали їх у формі тризуба.

Це найбільший тризуб, який коли-небудь створювали з великодніх пасок, повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

У такий спосіб львів'яни вирішили зібрати кошти на дрон для 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

"Бо паски – це добре. Їх отримають військові та внутрішньо переміщені особи, а от найбільше, що треба нашим військовим – це дрони, автівки та інша техніка", – пояснив Холод.

Паску з рекорду можна отримати, якщо пожертвувати на дрон для 125 бригади від 300 грн.

Учасник рекорду

Процес створення тризуба з пасок

Найбільший тризуб з пасок зафіксували представники Книги рекордів України.

Нагадаємо, що українці усіляко намагаються разом підтримати військових. Наприклад, у жовтні 2022 року в Чернігові розгорнули найбільший в'язаний прапор.