"Краще гірка правда": співведучий Спартака Субботи оголосив про закриття "Подкаст терапії"

Актор Євген Янович оголосив про закриття YouTube-проєкту "Подкаст терапія" після гучного розслідування про свого колегу і співведучого – "психотерапевта" Спартака Субботу.

Про це співавтор проєкту повідомив в Instagram.

"Краще гірка правда, аніж солодка брехня. (...) Завтра (13 квітня) о 9:00 не вийде новий випуск "Подкаст терапії". А чи вийде взагалі колись "Подкаст терапія"? Ні", – написав актор і назвав рішення "остаточним".

У такий спосіб Янович відреагував на розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного. Останній стверджує, що Суббота видавав себе за кандидата наук, брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога. Він також припускає, що у зіркового "психотерапевта" може не бути медичної освіти.

Янович заявив, що прочитав текстову версію розслідування і стверджує, що серед наведених фактів знав лише про причетність Спартака Субботи до громадської організації "Українська академія наук" і роботу в Інституті когнітивного моделювання.

"Все інше, як і для вас, це нова інформація. Мені складно зробити висновки про все розслідування в дану секунду. Але є рішення, які я прийняв наразі і вони остаточні", – додав він.

Євген Янович та Спартак Суббота. Скриншот з випуску "Подкаст терапія"

Євген Янович також оголосив про скасування спільного з Субботою туру "Подкаст терапії", який мав розпочатися 17 квітня, і додав, що всі кошти повернуть глядачам.

Нагадаємо, Суббота після резонансного розслідування заявив, що звинувачення в неетичній поведінці оскаржуватиме в суді. Євген Янович очікує, що саме розгляд справи у судовому порядку "має розставити все на свої місця".

Співавтор проєкту також заявив, що вважає 86 випусків подкасту корисними з огляду на відгуки слухачів, утім після резонансного розслідування про свого колегу він "відчуває, що винен".

"Я хотів би попросити вибачення. За що конкретно? Я не розумію. Бо я досі не можу це все скласти у голові. Але я просто відчуваю, що винен", – написав Євген Янович.

Нагадаємо, 11 квітня онлайн-медіа "Свідомі" опублікувало гучне розслідування Полудьонного, який поставив під сумнів низку фактів з біографії Спартака (Олександра) Субботи. Зокрема, як стверджує автор, Суббота майже п'ять років публічно позиціонував себе кандидатом психологічних наук, однак не мав цього ступеня, а також працював в Інституті когнітивного моделювання, який має зв'язок з проросійською партією "ОПЗЖ". Деталі розслідування у матеріалі:

Крім того, викривальне розслідування про відомого "психотерапевта" сколихнуло інформаційний простір у соцмережах.