"Спартак Суббота закінчився у вівторок": як в мережі реагують на розслідування про відомого психолога

Онлайн-медіа "Свідомі" опублікувало розслідування про одного з найвідоміших психологів України Спартака Субботу.

В фільмі, який складається з 5 серій, йдеться, зокрема, про те, що Спартак видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра та лікаря-психолога.

Автор тексту, психотерапевт Ілля Полудьонний припускає, що Суббота може не мати медичної освіти, а тоді його психотерапевтична практика вважається злочином.

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У розслідуванні також є свідчення про зваблення клієнток, неетичну поведінку та плутанину Спартака у методах терапії.

Спартак Суббота. Фото: spartaksubbota/Instagram

Люди почали ділитися своїми враженнями від розслідування у соціальних мережах. "УП. Життя" зібрало кілька з них.

Завдяки розслідуванню про Спартака Субботу дізналися навіть ті, хто раніше про нього не чув.

Реакція на розслідування вилилася в гумор – українці почали складати анекдоти.

Також люди почали каламбурити з іменем та прізвищем героя розслідування.

Користувач Ігор Диня звернув увагу на деталь із розслідування про те, що справжнє ім’я Субботи – Олександр. Ім’я "Спартак" чоловік має з 2014 року.

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Користувачка Тіа Рожанчук порівняла його з Арестовичем.

Історик і журналіст Олександр Зінченко до Арестовича та Субботи додав ще так званого військового інструктора Алі Шехайтлі та письменника Доржа Бату.

Керівниця РБК-Україна Леся Панченко та анестезіолог Іван Черненко у своїх дописах почали аналізувати, чому Спартак Суббота став популярним.

"Така собі псевдопсихологія для широких мас. Принаймні безкоштовна.Є запит, немає бажання/можливості оплачувати особисту терапію – отримуєш масовий субпродукт", – зазначає Леся Панченко.

"Історія з Спартаком вчергове демонструє, як легко люди готові вірити певним словам, якщо їх завернути в правильну обгортку", – пише Іван Черненко.

Є й ті, хто став на захист Субботи. Користувач Борис Мороз вважає, що той "врятував психіку значної частини країни під час першого року війни".

Розслідування стало приводом пригадати особисте знайомство зі Спартаком Субботою. Користувачка Дар’я Сіпігіна написала про це у дописі.

"Найстрашнішим усвідомленням було те, як усі ці люди вважали нормальним і навіть заохочували знущання Спартака над іншими. З неабиякою огидою я пішла з лекції після першої частини. Післясмак зі мною й дотепер", – пригадує Дар’я.

Раніше ми розповідали про реакцію суспільства на скандал за участі українського письменника бурятського походження Доржа Бату.

Чоловіка публічно звинуватили в тому, що він нібито вигадав факти зі своєї біографії, зокрема, роботу в NASA.





