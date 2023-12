Брехав про освіту і ступінь: вийшло гучне розслідування про "психотерапевта" Спартака Субботу

Зірковий "психотерапевт" та співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартак Суббота став героєм резонансного розслідування.

Психотерапевт Ілля Полудьонний збирав докази обману та шахрайства Субботи протягом 7 місяців – результати розслідування він опублікував в онлайн-медіа "Свідомі".

Автор стверджує, що Спартак 5 років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога, а також про публікацію в авторитетній базі Scopus.

Автор припускає, що у Субботи може не бути медичної освіти, а тоді його психотерапевтична практика вважається злочином.

Також у матеріалі є свідчення про зваблення клієнток, неетичну поведінку і плутанину Спартака у методах терапії.

"УП. Життя" зібрала основні тези із розслідування про Спартака Субботу.

Оновлення: Ми написали Спартаку Субботі з проханням надати коментар щодо розслідування та підтвердити свої регалії. Він не відповів. Також сторінка Спартака у Facebook перестала відображатись у пошуку.

Брехня про регалії

З 2017 року Спартак Суббота публічно представлявся кандидатом психологічних наук – за 5 років до того, як офіційно здобув цей ступінь.

У 2021 році автореферат кандидатської дисертації Спартака Субботи розіслали для ознайомлення комісії, наприкінці року він захистився, і лише у квітні 2022-го за наказом МОН офіційно здобув ступінь кандидата психологічних наук. До цього Суббота мав називатись аспірантом або "здобувачем".

Крім цього, для здобуття кандидатської Суббота публікувався в науковому журналі American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, який зареєстрований за адресою церкви і мімікрує під іноземний.

За даними розслідування, цей науковий журнал створений в Україні, лежить на українських серверах, керується редакторською командою українців з України, але має фізичну адресу в США.

За цією адресою – ректорій Українського Православного Катедрального Собору Святого Володимира, пише автор розслідування.

Співавтором Спартака Субботи у двох статтях, опублікованих в журналі "American Journal of…", та науковим керівником кандидатської дисертації є Віталій Луньов.

Він є співзасновником "американського" журналу, а також бенефіціаром нібито "британської" організації "Society for The Support of Publishing Initiatives and Scientific Mobility Limited (UK)". У цій "закордонній" організації начебто працює Спартак Суббота, але насправді ця організація лише орендує віртуальний офіс у британської компанії.

Також Ілля Полудьонний підозрює, що Спартак не писав своїх наукових робіт самостійно, бо його тези зі статей інколи зовсім протилежні до озвучених на подкастах.

Спартак Суббота також заявляв, що є лікарем-психіатром, але автор розслідування стверджує, що це брехня, і чоловік не має медичної освіти.

Спартак називав себе когнітивно-поведінковим психотерапевтом і Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії.

Однак це також маніпуляція, бо наразі він не належить до спільноти когнітивно-поведінкових терапевтів, не має акредитації і не є членом відповідної асоціації з 2019 року – це офіційно підтвердили в Українському інституті КПТ.

Ім’я

Психолог і член Національної психологічної асоціації Артем Осипян, з яким Спартак дружив і вивчав КПТ, розповів, що "зіркового психолога" звати не Спартак, а Олександр.

Це підтвердив одногрупник Спартака з військового ліцею у Боярці, де той колись навчався. Утім, сам Спартак казав, що це його справжнє ім’я, яке вказане у свідоцтві про народження.

Інформація про зміну імені допомогла розслідувачу знайти більше відомостей про освіту Субботи.

Фото: "Свідомі"/Розслідування Іллі Полудьонного

Освіта

Сам Спартак оминає тему базової вищої освіти і лише раз стверджує про навчання у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця – однак ніхто з опитаних викладачів та студентів не бачив Субботу в університеті у 2006-2014 роках, коли він мав би там навчатись.

"Ніхто з моїх знайомих з НМУ, ні з одногрупників його не знав. Так, університет великий, але хоча б якісь точки дотику були б. І я знаю від колег, що він неетично вів себе з пацієнтами. Вони потім доліковувались у колег після нього", – розповіла "УП. Життя" лікарка-психологиня і випускниця НМУ Галина Лисяна.

Ілля Полудьонний також знайшов людей, які підтвердили, що навчалися зі Спартаком Субботою в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Психологія", він справді закінчив бакалавр на очній формі навчання і його тоді звали Олександр.

"Оскільки ми вже знаємо, що абітурієнтом мав бути не Суббота Спартак Олександрович, а саме Суббота Олександр Олександрович, то починаємо шукати інформацію в Google…

Знаходимо такий збіг у файлі, яким є список абітурієнтів, які вступили на контрактну форму навчання за спеціальністю "Психологія" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" в 2009 році в НПУ імені М.П.Драгоманова.

Правдивість цього документу доводить простий факт – цей файл лежить на сайті самого НПУ імені М. П. Драгоманова", – пише автор розслідування.

Тобто Олександр Олександрович Суббота закінчив бакалаврат педуніверситету Драгоманова, а потім, з його слів, навчався на магістратурі у Франції.

Однак якщо цей диплом магістра існує, то все одно не дає підстав для приватної практики, адже він, за даними розслідування, не нострифікований – тобто не визнаний українським законодавством.

"Якщо Спартак Суббота має лише ступінь бакалавра психології і має не нострифіковану французьку освіту, це означає, що він не тільки видавав себе за лікаря-психіатра і медичного психолога всі ці роки, але також приймав клієнтів як психолог і психотерапевт, що незаконно", – додає Ілля.

Водночас якщо розслідувач помиляється, Спартак Суббота може спростувати звинувачення у відсутності медичної освіти і кваліфікації лікаря-психіатра та медичного психолога.

"Достатньо оприлюднити всього дві літери і вісім цифр. В державному реєстрі про освіту від ЄДЕБО міститься вся інформація про освіту кожної людини. Треба лише знати дані про диплом. Автор наводить приклад, як можна перевірити його власну інформацію про освіту і надає дані для такої перевірки всім охочим", – пише Ілля.

Він закликає Спартака оприлюднити цю інформацію.

Секс із клієнтками

Фото: Спартак Суббота/ФБ

Артем Осипян розповів розслідувачу, що до нього звертались близько 5 колишніх клієнток Спартака зі скаргами на порушення етики.

"Одна з таких клієнток до мене ходила, мали вже декілька консультацій, і в якийсь момент вона мені сказала: "Знаєте, мені дуже важко довіряти психологам, психотерапевтам". Я почав делікатно питати "Чому?". І вона сказала: "Був один психолог, психотерапевт, з яким у мене були хороші стосунки, але потім це романтизувалося, і у нас вже були такі романтичні-сексуальні стосунки", – переповідає психолог.

У цьому випадку йшлося про Спартака.

Зв’язки з ОПЗЖ

Автор розслідування виявив, що Спартак співпрацював з аналітичним дослідницьким центром "Seetarget", який пов'язують з прихованим піаром політичних сил, зокрема забороненої "ОПЗЖ".

"Спартак Суббота лише з кінця 2019 року почав працювати в Інституті когнітивного моделювання, однак з кінця 2018 року вже не просто вів активне політичне життя як політичний психолог, що вкрай суперечить його відповідям в інтервʼю Сергію Лиховиді, а ще й працював в Seetarget", – йдеться у тексті.

Обидві організації були помічені у зв'язках з політичною партією ОПЗЖ. А Seetarget, ймовірно, не сповіщала людей про об'єктивну соціологічну картину, а прагнула впливати на неї напередодні виборів – тому опинилась у списку псевдопіарників і псевдосоціологів.

Детальніше про аферу Спартака Субботи можна дізнатися з тексту розслідування або документального фільму в жанрі фактчекінг-детективу "Сатердей. Людина, яка грає спектакль".

Викриття коротко описав Артем Осипян.

"Спартак не розбирається в тому, що говорить як "експерт". Бреше, що він КПТ та Схема-терапевт. Насправді він не має цієї освіти і не є членом асоціації. Спартак брехав, що працював в СБУ. Спартак зваблює своїх клієнток і не дотримується етики.

Сподіваюсь, що Спартак сяде за шахрайство. Бо його діяльності в останні роки – це злочин", – написав психолог.

Також на викладені факти уже відреагувало видавництво "Віхола".

"Друзі, сьогодні у ЗМІ зʼявився матеріал щодо одного із наших авторів – Спартака Субботи. Ми звернулися до Спартака з проханням пояснити усі викладені у статті факти. Детальніше про наші подальші дії розповімо згодом", – написали вони.

Зауважимо, що у розслідуванні про Спартака згадували як про автора колонок на "Українській правді".

"УП" та "УП. Життя" дійсно публікували колонки Спартака Субботи, у яких він представлявся як психотерапевт і науковий керівник Інституту когнітивного моделювання.

Однак публікації Спартака не виходили у нас з червня 2021 року, і він ніколи не був експертом наших редакційних матеріалів.

"Українська правда. Життя" намагається зв’язатися зі Спартаком Субботою, щоб отримати його коментар щодо розслідування та підтвердження його регалій.

Нагадаємо, раніше ми підготували текст "Коли варто йти від свого психотерапевта: 10 червоних прапорців", у якому пояснювали, як розпізнати шарлатана і психоґвалтівника, "надихнувшись" діяльністю Спартака Субботи, якого ще до розслідування критикували у публічному просторі.

Українці вже не вперше викривають псевдоекспертів: раніше письменника Доржа Бату звинуватили у вигадуванні власної біографії. В анотації до книги "Франческа. Повелителька територій" Бату зазначав, що працював на космічну агенцію NASA, давав інтерв'ю та коментарі про космічну галузь.

Однак згодом з'ясувалося, що автор книжок про космос ніколи не працював у NASA.