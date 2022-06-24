Харків'янку засудили за продаж нюдсів до 3 років умовно

В Полтаві судили харків'янку, яка продавала свої відверті фото через Telegram-канали.
Жінку засудили до 3 років умовно з випробувальним терміном 1 рік.
Також вона має відшкодувати понад 12 тис. гривень за експертизу матеріалів.
Про це свідчать данні в Єдиному реєстрі судових рішень.
|Фото Svedoliver / Depositphotos
У матеріалах справи зазначено, що Дар'я вела у Telegram кілька каналів, де публікувала "пікантні" особисті фото. Дівчина продублювала посилання на один з них у своєму Instagram.
"Покупці" доступу до відвертих світлин мали спершу сплатити від 300 до 500 гривень на карту Монобанку.
Слідчим вдалося знайти докази 8 епізодів виготовлення фото й 6 грошових транзакцій.
Кримінальну справу відкрили у жовтні 2021 року за статтею про виготовлення та збут зображень порнографічного характеру.
Правоохоронці вилучили у дівчини:
- чорну маску;
- шкіряну червону плітку з дерев’яною ручкою;
- червоний шар із червоним шкіряним ременем;
- два фалоімітатори;
- анальну пробку;
- три картки Монобанку та Приватбанку;
- iPhone 11 та смартфон Redmi Note 8 Pro.
Суд постановив знищити усі вилучені секс-іграшки, але зберігати диск із зображеннями. Картки і телефони — повернути власнику.
Нагадаємо, відвертими фото рух теронліфанс мотивує робити пожертви на армію. Загальна сума донатів перевищує 11 мільйонів гривень.
Читайте також: Право бути тим, ким ти є: в Україні випустили ролик на підтримку ЛГБТ-військових. ВІДЕО