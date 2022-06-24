Харків'янку засудили за продаж нюдсів до 3 років умовно

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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24 червня 2022

В Полтаві судили харків'янку, яка продавала свої відверті фото через Telegram-канали. 

Жінку засудили до 3 років умовно з випробувальним терміном 1 рік. 

Також вона має відшкодувати понад 12 тис. гривень за експертизу матеріалів. 

Про це свідчать данні в Єдиному реєстрі судових рішень.

 Фото Svedoliver / Depositphotos

У матеріалах справи зазначено, що Дар'я вела у Telegram кілька каналів, де публікувала "пікантні" особисті фото. Дівчина продублювала посилання на один з них у своєму Instagram.

"Покупці" доступу до відвертих світлин мали спершу сплатити від 300 до 500 гривень на карту Монобанку. 

Слідчим вдалося знайти докази 8 епізодів виготовлення фото й 6 грошових транзакцій.

Кримінальну справу відкрили у жовтні 2021 року за статтею про виготовлення  та збут зображень порнографічного характеру.

Правоохоронці вилучили у дівчини:

  • чорну маску;
  • шкіряну червону плітку з дерев’яною ручкою; 
  • червоний шар із червоним шкіряним ременем;
  • два фалоімітатори;
  • анальну пробку;
  • три картки Монобанку та Приватбанку;
  • iPhone 11 та смартфон Redmi Note 8 Pro.

Суд постановив знищити усі вилучені секс-іграшки, але зберігати диск із зображеннями. Картки і телефони — повернути власнику.

Нагадаємо, відвертими фото рух теронліфанс мотивує робити пожертви на армію. Загальна сума донатів перевищує 11 мільйонів гривень. 

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