Харків'янку засудили за продаж нюдсів до 3 років умовно

В Полтаві судили харків'янку, яка продавала свої відверті фото через Telegram-канали.

Жінку засудили до 3 років умовно з випробувальним терміном 1 рік.

Також вона має відшкодувати понад 12 тис. гривень за експертизу матеріалів.

Реклама:

Про це свідчать данні в Єдиному реєстрі судових рішень.

Фото Svedoliver / Depositphotos

У матеріалах справи зазначено, що Дар'я вела у Telegram кілька каналів, де публікувала "пікантні" особисті фото. Дівчина продублювала посилання на один з них у своєму Instagram.

"Покупці" доступу до відвертих світлин мали спершу сплатити від 300 до 500 гривень на карту Монобанку.

Слідчим вдалося знайти докази 8 епізодів виготовлення фото й 6 грошових транзакцій.

Кримінальну справу відкрили у жовтні 2021 року за статтею про виготовлення та збут зображень порнографічного характеру.

Правоохоронці вилучили у дівчини:

Реклама:

чорну маску;

шкіряну червону плітку з дерев’яною ручкою;

червоний шар із червоним шкіряним ременем;

два фалоімітатори;

анальну пробку;

три картки Монобанку та Приватбанку;

iPhone 11 та смартфон Redmi Note 8 Pro.

Суд постановив знищити усі вилучені секс-іграшки, але зберігати диск із зображеннями. Картки і телефони — повернути власнику.

Нагадаємо, відвертими фото рух теронліфанс мотивує робити пожертви на армію. Загальна сума донатів перевищує 11 мільйонів гривень.