Великодні яйця. Як зробити крашанки та писанки вдома

Блискучі винні яйця з TikTok, крапанки, писанки та звичайні "цибулеві" крашанки – існує багато способів прикрасити яйця до Великодня.

Це легко зробити у домашніх умовах, навіть якщо у вас немає писачка або спеціальних фарб.

Раніше ми розповіли про історію писанкарства, значення символів та традиційні писанки для різних областей. З цієї частини матеріалу ви дізнаєтесь, які є види великодніх яєць, як розписати їх і чим пофарбувати.

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Розібратися в цих питаннях "УП. Життя" допомогли:

Оксана Білоус , майстриня писанкарства та художнього декорування яєць з Києва;

, майстриня писанкарства та художнього декорування яєць з Києва; Ірина Михалевич , писанкарка з Олександрії Кропивницької області;

, писанкарка з Олександрії Кропивницької області; Ольга Завальнюк, писанкарка з Херсона.

Які є види великодніх яєць?

Майстриня Ірина Михалевич

Існує 4 найпоширеніших види великодніх яєць.

Крашанка – пофарбоване в один колір яйце. Найчастіше його варять у лушпинні цибулі, щоб отримати червоний або теракотовий колір.

– пофарбоване в один колір яйце. Найчастіше його варять у лушпинні цибулі, щоб отримати червоний або теракотовий колір. Крапанка – на яйце крапають воском, потім його фарбують, а віск знімають – так утворюються візерунки з крапочок, сльозинок.

– на яйце крапають воском, потім його фарбують, а віск знімають – так утворюються візерунки з крапочок, сльозинок. Дряпанка – на пофарбованій крашанці гострим предметом видряпують орнамент.

– на пофарбованій крашанці гострим предметом видряпують орнамент. Писанка – яйце розписують воском і фарбують у різні кольори.

Майстриня Ольга Завальнюк

Водночас писанки можуть створюватись у різних техніках:

Травленка – різновид писанки. Яйце розписують воском і поступово витравлюють оцтом. Візерунки під воском залишаються, а інші ділянки яйця стають світлішими та тоншими.

– різновид писанки. Яйце розписують воском і поступово витравлюють оцтом. Візерунки під воском залишаються, а інші ділянки яйця стають світлішими та тоншими. Карбовані яйця – це різновид писанки, який робили на Волині та Поліссі. Сирі яйця спочатку розписували воском, а потім варили у цибулинні, щоб віск поступово сходив. Візерунок карбується на яйці жовтими слідами.

Ви можете обрати будь-який вид – а детальніша інструкція по створенню великоднього яйця буде нижче.

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Як розписують яйця? Інструкція

Майстриня Ольга Завальнюк

Створення великоднього яйця можна поділити на кілька етапів.

Вибір яйця

Майстриня Ірина Михалевич

Писанки можна писати на страусових, качиних, перепелиних, гусячих яйцях, але найтрадиційніше – куряче.

Індичі яйця мають крапинки – якщо ви хочете їх позбутись, потрібно потримати яйце в оцті. Качині яйця мають "порцелянову" поверхню, менш пористі, тож не всі барвники їх фарбують, і вони виходять більш пастельні.

Розписані курячі та гусячі яйця. Майстриня Ірина Михалевич

Яйця ему мають колір авокадо.

"Я використовувала техніку витравлювання, оцтом робила візерунки, бо не хотілося прибирати природний колір яйця", – каже Ольга.

Перепелині яйця дуже крихкі, тому треба дуже обережно користуватися інструментами.

Можна зберегти природний візерунок і писати поверх нього, робити крапанки або травленки (покрити воском природні крапочки, а потім тримати яйце в оцті).

Писанки на качиних яйцях. Майстриня Ольга Ровецька з Сокаля

Підготовка яйця

Коли ви готуєтесь до розпису яєць, обов’язково помийте руки з милом.

Будь-які яйця перед роботою потрібно промити теплою водою (можна з харчовою содою) та витерти насухо. Не варто "затирати" содою якісь окремі ділянки яйця, бо фарба ляже нерівномірно.

Також можна попередньо замочити яйця у воді на добу, щоб зійшли печатки.

Писанки зафарбовані в червону барву стружкою цезальпінії. Майстриня Ірина Михалевич

Традиційно писанки роблять на сирих яйцях. Однак якщо вам треба посвятити яйця – краще їх відварити.

"Їстівні" крашанки, які відварюються у цибулинні, також будуть варені. Якщо ж хочете прикрасити писанками оселю, підчепити на ниточку або подарувати комусь – яйце варто видути.

Придбайте надфіль (найдрібніший напилок), щоб зробити отвори з обох кінців "видутки". Один отвір може бути трошки більшим за інший.

"Це конусоподібний інструмент, схожий на свердло, яким легко зробити круглі, акуратні та рівні отвори, аби яйце не ламалося", – пояснює Ірина.

Якщо немає надфіля, з підручних засобів можна використати кравецьку булавку, голку, шприц, канцелярську кнопку.

Пробивши отвори, обережно порухайте голкою чи булавкою всередині яйця, щоб пробити жовток і легше його видути.

Підготуйте посудину, щоб білок і жовток витік туди.

Коли ви будете дмухати в один отвір, з іншого виходитиме вміст яйця. Також можна робити це за допомогою шприца, потрохи вдуваючи повітря. При цьому стежте за тим, щоб тиск всередині не був надто високий і шкаралупа не тріснула.

Порожнє яйце можна прополоскати водою зсередини, щоб воно було повністю чисте. Водночас Оксана Білоус каже, що це не обов’язково робити – достатньо поставити видутки у духовку, щоб вони підсохли ззовні і зсередини.

Потім його треба витерти насухо і на хвилин 10 поставити у попередньо розігріту духовку.

Коли шкаралупа готова, можна починати розпис.

Розпис і фарбування

Щоб розписати яйце воском, візьміть писачок, зачерпніть трохи бджолиного воску і нагрійте над свічкою. Обов‘язково закрийте воском отвори з обох сторін яйця.

Якщо у вас немає писачка, можна використати сірник.

Яйця, розписані воском за допомогою сірника. Майстриня Ірина Михалевич

Після першого розпису воском яйце потрібно кілька секунд скупати в оцті, щоб зняти жирні плями від рук. Яйце не треба протирати оцтом до розпису, бо так руйнується шкаралупа.

"Ми його опустимо в оцет, коли розпишемо, бо треба зняти жирні плями. І це варто робити ложкою, щоб оцет не контактував зі шкірою", – каже писанкарка.

Після оцту занурюємо яйце у фарбувальний відвар. Яце потрібно тримати там стільки часу, скільки вимагає фарба. Наприклад, цвіт форзиції фарбує за хвилин 10-15, а в розчині з харчового барвника (який нині багато де продається у маленьких пакетиках) – хвилин 5-7.

Фарбувати потрібно від найсвітлішого кольору до найтемнішого.

Традиційні писанки Київщини, Полтавщини, Бойківщини. Майстриня Ірина Михалевич

Коли ви розписали і пофарбували яйце, необхідно зняти віск.

Спочатку обов’язково відкрийте отвори в яйці за допомогою зубочистки – якщо температура всередині яйця буде вищою ніж ззовні, яєчко може тріснути, пояснює Ірина Михалевич.

Зняття воску

Майстриня Галина Тудай

Перший спосіб: опустити яйце в гарячу воду.

"Потім треба відмивати каструлю, у якій це все зводилося. Ну і барва може поплисти, бо гаряча вода не тільки віск змиває, а може пошкодити візерунок", – каже писанкарка.

Другий спосіб: поставити у піч або в духовку.

Колись яйця ставили у піч після приготування пасок, коли вона була доволі тепла, але вже не гаряча.

Розписані яйця тримали у печі хвилин 10-15, віск сходив і їх легенько витирали рушником, розповідає писанкарка.

Зараз це можна повторити в розігрітій духовці: розігріти духовку, вимкнути і поставити туди писанки на якійсь підставці.

Третій спосіб – знімати віск гострим лезом.

Однак тоді є ризик пошкодити фарбу.

Найкращий спосіб – тримати яйце біля свічки.

Віск сходить і барва не пошкоджується, тільки важливо стежити за тим, щоб не обкоптити шкаралупу.

"Поступово підносите віск до свічки різними сторонами, тримаєте біля полум‘я, поки віск буде розтавати, і витираєте рушником або серветкою", – інструктує Ірина.

Процес розтоплення воску на поверхні яйця. Фото: Ольга Завальнюк

Чим можна фарбувати яйця?

Можна купувати в магазині штучні фарби або харчові барвники: їх потрібно залити гарячою водою, додати ложку оцту та охолодити до теплої або кімнатної температури.

Однак майстрині радять використовувати натуральні фарби з рослин. Якщо ви хочете використати інші рослини чи ягоди, крім цибулиння, знадобиться галун – солі алюмінію.

Це безпечний компонент без запаху, який продається в аптеці і його можна торкатися руками.

Черкаська писанка у виконанні Ірини Михалевич. Барвники: квіти ромашки, ягоди чорниці (локально), цезальпінія, ягоди бирючини

"Галун закріплює барву на яйці – без нього не пофарбують ні зелені, ні жовті, ні сині трави. Тільки цибулиння і червоні барвники здатні фарбувати без галуна.

Тому на Тернопіллі крашанки і називали галунками", – каже Ірина.

Щоб приготувати натуральну фарбу, відваріть рослину або ягоди. Наприклад, візьміть жменю березових сережок, додайте 200 мл води і варіть 10-15 хвилин на повільному вогні.

Процідіть відвар, щоб видалити рештки рослини, додайте галун на кінчику ножа, а потім розмішайте отриманий відвар. Туди вже можна класти яйце, каже майстриня.

Писанка фарбована березовими бруньками (жовте), кропивою (ясно-зелене), комахою кошеніль (брунатне)

Кожна рослина дає особливий відтінок. Для фарбування писанок можна використовувати березові сережки, гілочки плакучої верби, форзиція європейська.

"Гілочки плакучої верби та березові сережки дають сонячну яскраву барву і фарбують за 10-15 хвилин.

Може бути жовтий цвіт форзиції – він за 15 хвилин дасть приємний, притишений жовтий колір. Чистотіл можна зварити і залишити яйця у ньому на пару годин. Буде дуже теплий жовтий колір", – розповідає майстриня.

Час фарбування залежить від рослини. Чорнобривцями яйце фарбується швидко – 5-10 хв. Чистотіл – 2 години. Ягоди чорниці, бузини, шовковиці ляжуть на жовте тло за 10 секунд зеленою барвою.

Також для писанок можна брати сушені трави, які продаються в аптеці: лікарська ромашка пофарбує у жовтий, а цвіт череди – у кремовий.

Крашанка, пофарбована сушеними квітами ромашки. Фото: Ірина Михалевич

"Це може бути сушена трава череди, яка фарбує у приємну кремову барву. На біле яйце – дуже красиво", – каже писанкарка.

Якщо хочеться зелених або коричневих барв, в супермаркеті можна придбати джем із чорниці, чорної смородини.

Проваріть джем, додайте галун – і тоді на жовту крашанку фарба ляже зеленим відтінком за 10 секунд.

Також в інтернеті можна купити корінці марени, які фарбують у винні, червонаві кольори, або у коричневий, якщо накласти поверх марени чорниці.

Рослини можна поєднувати, щоб отримувати складніші відтінки, каже Ірина Михалевич. Наприклад, теракотову від цибулиння писанку можна пофарбувати ягодами – отримаєте коричневий або навіть фіолетовий колір.

"Не переймайтеся через аромат. Травами, які неприємно пахнуть, ми не користуємося. Серед літніх є такі, які можуть комусь не сподобатись, але весняні трави настільки ніжні, що від них не буде неприємних запахів", – додає майстриня.

Барвники: чорнобривці прямостоячі (свіжі квіти), цезальпінія (стружка дерева), чорниця. Ірина Михалевич

В інтернеті часто радять фарбувати яйця продуктами харчування: буряком, куркумою, вином, кавою, чаєм. Однак цей спосіб підходить тільки для крашанок, які ви одразу з‘їсте.

"Багато фарб не світлостійкі. Цибулиння, чорниця, буряк. Він одразу дає рожевий, а за тиждень фарба стає сіра.

І в таких випадках оцту недостатньо, треба додавати галун. З ним крашанки можна фарбувати і куркумою, і буряком", – каже Ірина.

Як розписати великодні яйця? Інструкції та поради

Крашанки

Крашанка – пофарбоване в один колір яйце. Найчастіше його варять у лушпинні цибулі, щоб отримати червоний або теракотовий колір.

Основна відмінність крашанки від інших видів яєць – не потрібно використовувати віск.

Відвари з цезальпінії, ромашки та горіхового листя. Фото: Ірина Михалевич

Складіть у каструлю лушпиння з цибулин, додайте літр-півтора води і чайну ложку оцту.

Варіть на повільному вогні протягом 25 хвилин, а потім додайте чисте яйце. Проваріть ще хвилин 10.

Крашанка, пофарбована цезальпінією. Фото: Іринав Михалевич

За іншим способом можна замочити цибулиння у воді на ніч, проварити разом з яйцем, а потім залишити крашанку в гарячому лушпинні.

Печатанки

Печатанки – це різновид крашанок, на яких відбивається форма рослин або квітів.

Крашанки з візерунками у формі листочків. Фото: etnosoft

Візьміть листочки, які вам подобаються за формою – це може бути петрушка, пелюстки квітів тощо.

Змочіть їх водою і мокрими приклейте до яйця.

Зверху натягніть капронову панчоху (або обмотайте марлею), міцно зав‘яжіть і зваріть у цибулинні (або іншому фарбувальному відварі).

На яйці будуть світліші, золотаві відбитки від листочків.

Крапанки

Щоб зробити крапанку, на яйце крапають воском, фарбують, а віск знімають – так утворюються візерунки з крапочок, сльозинок.

Це найлегший варіант для дітей і дорослих, який також не потребує писачка.

Крапанка Ірини Михалевич

На підготовлене чисте яйце потрібно накрапати віск сірником, писачком або свічкою, каже Ольга. Це єдиний випадок, коли можна використати парафін зі свічки.

Можна крапати воском на біле яйце, а потім фарбувати його, або спершу занурити в жовтий барвник.

Як і з писанками, додавайте крапки і фарбуйте у послідовності від світлого до темного.

"Я роблю на видутому яйці, але якщо хочете крашанку-крапанку, можна накрапати воском на яйце і відварити у цибулинні.

Крапочки матимуть жовтуватий колір, а тло буде червоним або теракотовим", – ділиться Ольга.

Дряпанки

Дряпанка – це пофарбоване яйце, на якому гострим предметом вишкрябують візерунки.

Дряпанки. Майстер Богдан Шевченко

Візьміть крашанку і видряпайте на ній орнамент гострим предметом. Це може бути шило, канцелярський або садовий ножик, товста голка тощо.

Писанки

Майстриня Ольга Завальнюк

Щоб зробити писанку, яйце розписують воском і фарбують у різні кольори.

Підготуйте яйце, згідно з інструкцією вище, і підберіть орнамент.

У писанкарстві важливо правильно підбирати орнаменти, каже Ірина. Якщо ви не маєте сил розписувати сильні орнаменти, беріть щось простіше – рослинні візерунки у два кольори.

Закрийте отвори з двох сторін яйця воском і поступово фарбуйте від найсвітлішого до найтемнішого кольору.





Нанесення воску на поверхню яйця. Фото: Ольга Завальнюк

Наприклад, спершу заповніть воском лінії, які мають бути білими у колір яйця. Якщо писанка жовто-чорна, фарбуйте її у жовтий.

Закрийте воском ті ділянки, які мають бути жовтими, і опустіть у червону фарбу для більш насиченого кольору, а потім – у чорну.

"На жовте потрібно класти червоне, бо якщо відразу чорне – може вийти інший відтінок, коричневий.

Також майстер із писанкарства Ярослав Осадца радить будь-яку писанку, навіть якщо там немає жовтої барви, спочатку фарбувати у жовтий, щоб яйце було проґрунтоване. Тоді легше лягатимуть інші барви", – каже Ірина.

Писанка фарбована гілочками верби плакучої, корінням марени красильної, ягодами бузини чорної. Застосовано прийом витравлювання барви оцтом. Майстриня Ірина Михалевич

Писанки сірником

Існують різні техніки створення писанок. Якщо у вас немає писачка, можна використати сірникову техніку.

Без писачка можна зробити лемківську писанку, орнамент якої побудований з довгих крапельок і крапочок.

"Писанка створюється за 5 хвилин – для цього підійде сірник, кравецька шпилька, ґренадля (шпилька для волосся, дає гарну краплю), може бути навіть дотс – інструмент для манікюру, яким створюються крапочки", – каже майстриня.





Писанка, розписана сірником. Фото: Ірина Михалевич

Традиційна українська писанка створюється за допомогою лійкового писачка. Але за допомогою сірника яйце можна розписати найшвидше – за 5 хвилин.

Візьміть сірник і бджолиний віск, який потрібно в чомусь розтопити.

Якщо немає глиняних піал чи аромалампи – це можна зробити у бляшанці з-під паштету чи консерви.

"Беремо дві бляшанки. В одній розтопимо віск. А в другій, більш високій, як з-під горошку, ми видаляємо обидва денця, щоб вийшов циліндр.

З обох боків вирізаємо дірки консервним ножем і всередину ставимо свічку. Щоб свічка горіла, а не тухла, їй потрібне повітря. Якщо збоку є отвори – свічка горить. А зверху ми ставимо меншу бляшанку з воском, свічка розігріває його, ми отримуємо гарячий рідкий віск", – радить Ірина.

У крайньому разі можна гріти на газовій плиті, але є ризик, що віск буде перегріватися і диміти. Або ви можете розігріти віск, вимкнути плиту, і якийсь час писати, поки віск гарячий.

"Найкращий прилад – малопотужна електрична плитка. На неї ставите ємність із воском, він потихенько нагрівається і зручно працювати", – каже Ірина.

Рідкий віск зачерпніть сірником і пишіть візерунки.

Потім дійте за аналогічним принципом: фарбуйте від світлого до темного, зніміть віск.

Травленки

Травленка – різновид писанки. Яйце розписують воском і поступово витравлюють оцтом. Візерунки під воском залишаються, а інші ділянки яйця стають світлішими та тоншими.

Травленка у виконанні Галини Тудай

Щоб зробити травленки, краще взяти коричневе яйце. Розпишіть його воском або накрапайте воскові краплі, а потім залиште яйце в оцті.

Усе, що під воском, залишиться у кольорі яйця або того кольору, в який ви занурите яйце перед розписом.

Яйце занурюється в оцет в кілька прийомів (перший раз можна занурити на 2 хвилини), потім виймається, промивається водою і далі розписується.

"Другий раз можна на 15 хвилин залишити, і так до 2-3 годин, поки не дійде до дуже тоненького шару.

Можна зробити кілька відтінків і воно буде рельєфне. Якщо будете водити пальцем – відчуєте орнамент на дотик", – каже Ірина.

Оцет виїдає колір навколо воскових візерунків і виходить рельєфний орнамент.

Карбовані яйця

Карбовані яйця – це різновид писанки, який робили на Волині та Поліссі. Цей звичай також зберігся на Чернігівщині.

Сирі яйця спочатку розписували воском, а потім варили у цибулинні, щоб віск поступово сходив. Візерунок карбується на яйці жовтими слідами.

Фото: Оксана Самойлич

Мальованки

Мальованки – це не зовсім різновид писанки, а більш сучасна традиція. Зазвичай такі яйця розмальовують під петриківський розпис.

"На мою думку, це не писанка – мальованка несе більш сувенірну функцію. Малюють петриківські квіти на дерев‘яних заготовках", – каже Ольга.

Щоб зробити мальованку, потрібно по дерев‘яному яйцю пройтись наждачним папером, покрити його звареним крохмалем, щоб знежирити поверхню, розписати гуашевими фарбами і покрити лаком.

Мальованки. Майстриня Оксана Білоус

Яйця у вині з TikTok

Ми дізналися традиційні техніки розпису – але є і сучасні традиції. У TikTok набирають популярність "крашанки у вині".

Вилийте найдешевше червоне вино у каструлю.

Покладіть туди чисті яйця і варіть хвилин 10 від закипання на середньому вогні.

Залиште яйця у вині на ніч.

Вийміть яйця та покладіть на решітку або іншу підставку, щоб висушити.

Яйця будуть фіолетові з блискітками – вони мерехтітимуть, бо крізь пори назовні вийдуть кришталики цукру.

Згодом у яєць буде сірий або світло-фіолетовий колір.

Яких помилок варто уникати при створенні писанок?

Писанки Ганни Косів у виконанні Галини Тудай

Головний секрет у писанкарстві – не спішити.

Старайтесь вести лінію короткими відрізками, але щоб вона здавалась безперервною.

Водночас майстриня радить не наносити ескіз на яйця олівцем, щоб не витрачати зайвий час, а вчитись обережно і неспішно вести лінії.

Закріпіть руку

Щоб писачок не літав у повітрі, треба закріпити руки.

"Коли ми сідаємо писати, обидві руки притискаємо до тулуба, яєчко опиняється навпроти серця. Робимо так, щоб всі пальчики працювали. Я всіма пальцями лівою руки роблю підставку, тримаю яйце, щоб обертати його правильно. Писачок тримаємо трьома пальцями як ручку, але два пальці теж торкаються поверхні яйця", – пояснює Ірина Михалевич.

Фарбовано цвітом чорнобривців дрібноквіткових, корінням марени красильної, ягодами бузини чорної. Ірина Михалевич

Не пишіть у поганому настрої

"Не варто братися до розпису писанки, коли ви роздратовані чи хворі, тому що це вплине на роботу.

Всі символи мають своє значення. Даруючи писанку, ви даруєте листівку із побажаннями всього найкращого", – наголошує Ольга.

Олена Барсукова, Анастасія Поя, "Українська правда. Життя"