Апарат Pleiades Neo зробив рідкісні фотографії Юпітера та його супутників. ФОТО

Європейський штучний супутник Pleiades Neo, створений для детального спостереження за Землею, зробив рідкісні фотографії Юпітера та його супутників.
Унікальні знімки опублікував європейський аерокосмічний гігант Airbus у Twitter, повідомляє Space.
На фото зображені всі чотири супутники Юпітера, а відео демонструє рух супутників навколо газового гіганта планети.
"Подивіться, як крижані супутники танцюють навколо Юпітера. Важко повірити, але ці знімки були зроблені нашим супутником #PléiadesNeo", – написала компанія.
|Фото: Pleiades Neo/Airbus
Знімки були опубліковані за два дні до запланованого запуску європейського космічного апарату Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) – флагманської наукової місії, яка вивчатиме Юпітер та його супутники зблизька.
Компанія Airbus, яка створила і експлуатує супутник Pleiades Neo, також є головним підрядником місії JUICE.
"Pleiades Neo – це найсучасніші європейські супутники спостереження за Землею, здатні надавати зображення Землі з роздільною здатністю 4 дюйми (30 сантиметрів)", – кажуть у Space.
|Pleiades Neo, створений для детального спостереження за Землею, зробив рідкісні фотографії Юпітера
Спочатку Airbus планував планував використовувати 4 космічних апарати, але наразі на орбіті перебувають лише два. Другу пару супутників компанія втратила через невдалий запуск європейської ракети Vega C у грудні минулого року.
Місія JUICE стартувала 13 квітня з європейського космодрому в Куру, Французька Гвіана.
Космічний апарат буде летіти до місця призначення майже 8 років. Він першим вийде на орбіту супутника Ганімеда.
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