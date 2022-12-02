Космічний телескоп Вебба зафіксував хмари на супутнику Сатурна. ФОТО

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба зробив знімки найбільшого супутника Сатурна – Титана. Вчені, побачивши фото, із захопленням заявили, що на Титані є хмари.

Знімки були зроблені ще 4 листопада, утім оприлюднили їх лише зараз, повідомляє NASA.

Титан – єдиний супутник у Сонячній системі зі щільною атмосферою. Це також єдине планетарне тіло, окрім Землі, на якому зараз є річки, озера та моря. Утім, на відміну від Землі, рідина на поверхні Титану складається з вуглеводнів, включаючи метан та етан, а не з води. Його атмосфера наповнена густим серпанком, який закриває видиме світло, що відбивається від поверхні.

Вчені наголошують, що вони роками чекали, аби використати інфрачервоне "бачення" Вебба для вивчення атмосфери супутника Сатурна.

"Атмосфера Титана неймовірно цікава не лише через метанові хмари та шторми, але й через те, що вона може розповісти нам про минуле та майбутнє Титана, зокрема те, чи завжди у нього була атмосфера. Ми були у захваті від перших результатів", – наголошують у NASA.

Зображення супутника Сатурна Титана, зроблені космічним телескопом Джеймса Вебба 4 листопада 2022 р. Зліва: зображення з використанням F212N, 2,12-мікронного фільтра, чутливого до нижніх шарів атмосфери Титана. Яскраві плями – це помітні хмари у північній півкулі. Праворуч: кольорове складене зображення з використанням комбінації фільтрів. Фото: NASA

Член команди дослідників Себастьян Родрігес з Universite Paris Cité першим побачив нові зображення, після чого заявив:

"Це просто надзвичайно! Мені здається, ми бачимо хмару!"

Думку Родрігеса розділив і керівник проекту Webb Solar System GTO Гайді Хаммел з Асоціації університетів досліджень астрономії:

"Фантастика! Подобається бачити хмару та очевидні позначки альбедо (яскраві та темні плями). Тож з нетерпінням чекаємо на спектри!".

Порівнявши різні знімки, зроблені телескопом Вебба, незабаром вчені підтвердили, що яскрава пляма, видима у північній півкулі Титана, насправді була великою хмарою. Невдовзі дослідники помітили другу.

Виявлення хмар на Титані є важливим кроком у дослідженні його атмосфери, адже це підтверджує давні прогнози вчених щодо клімату на супутнику – що хмари легко утворюватимуться у середній північній півкулі під час пізнього літа, коли поверхня нагрівається Сонцем.

Після вказаного відкриття вчені вирішили з'ясувати, чи рухаються хмари на Титані. Подальші спостереження проводилися з обсерваторії Кека на Гаваях протягом 30 годин з 4 по 6 листопада.

Еволюція хмар на Титані протягом 30 годин з 4 листопада по 6 листопада 2022 року. Фото: NASA

Отримавши дані з обсерваторії, експерт з моделювання атмосфери Хуан Лора з Єльського університету, зауважив:

"Дійсно захоплююче! Я радий, що ми це бачимо, оскільки ми прогнозували значну хмарну активність у цьому сезоні! Ми не можемо бути впевнені, що хмари 4 і 6 листопада – це однакові хмари, але вони є підтвердженням сезонних погодних умов".

Нагадаємо, наприкінці серпня космічний телескоп Вебба вперше в історії зафіксував вуглекислий газ на екзопланеті.