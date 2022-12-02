Космічний телескоп Вебба зафіксував хмари на супутнику Сатурна. ФОТО

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба зробив знімки найбільшого супутника Сатурна – Титана. Вчені, побачивши фото, із захопленням заявили, що на Титані є хмари.

Знімки були зроблені ще 4 листопада, утім оприлюднили їх лише зараз, повідомляє NASA.

Титан – єдиний супутник у Сонячній системі зі щільною атмосферою. Це також єдине планетарне тіло, окрім Землі, на якому зараз є річки, озера та моря. Утім, на відміну від Землі, рідина на поверхні Титану складається з вуглеводнів, включаючи метан та етан, а не з води. Його атмосфера наповнена густим серпанком, який закриває видиме світло, що відбивається від поверхні.

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Вчені наголошують, що вони роками чекали, аби використати інфрачервоне "бачення" Вебба для вивчення атмосфери супутника Сатурна.

"Атмосфера Титана неймовірно цікава не лише через метанові хмари та шторми, але й через те, що вона може розповісти нам про минуле та майбутнє Титана, зокрема те, чи завжди у нього була атмосфера. Ми були у захваті від перших результатів", – наголошують у NASA.

Зображення супутника Сатурна Титана, зроблені космічним телескопом Джеймса Вебба 4 листопада 2022 р. Зліва: зображення з використанням F212N, 2,12-мікронного фільтра, чутливого до нижніх шарів атмосфери Титана. Яскраві плями – це помітні хмари у північній півкулі. Праворуч: кольорове складене зображення з використанням комбінації фільтрів. Фото: NASA

Член команди дослідників Себастьян Родрігес з Universite Paris Cité першим побачив нові зображення, після чого заявив:

"Це просто надзвичайно! Мені здається, ми бачимо хмару!"

Думку Родрігеса розділив і керівник проекту Webb Solar System GTO Гайді Хаммел з Асоціації університетів досліджень астрономії:

"Фантастика! Подобається бачити хмару та очевидні позначки альбедо (яскраві та темні плями). Тож з нетерпінням чекаємо на спектри!".

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Порівнявши різні знімки, зроблені телескопом Вебба, незабаром вчені підтвердили, що яскрава пляма, видима у північній півкулі Титана, насправді була великою хмарою. Невдовзі дослідники помітили другу.

Виявлення хмар на Титані є важливим кроком у дослідженні його атмосфери, адже це підтверджує давні прогнози вчених щодо клімату на супутнику – що хмари легко утворюватимуться у середній північній півкулі під час пізнього літа, коли поверхня нагрівається Сонцем.

Після вказаного відкриття вчені вирішили з'ясувати, чи рухаються хмари на Титані. Подальші спостереження проводилися з обсерваторії Кека на Гаваях протягом 30 годин з 4 по 6 листопада.

Еволюція хмар на Титані протягом 30 годин з 4 листопада по 6 листопада 2022 року. Фото: NASA

Отримавши дані з обсерваторії, експерт з моделювання атмосфери Хуан Лора з Єльського університету, зауважив:

"Дійсно захоплююче! Я радий, що ми це бачимо, оскільки ми прогнозували значну хмарну активність у цьому сезоні! Ми не можемо бути впевнені, що хмари 4 і 6 листопада – це однакові хмари, але вони є підтвердженням сезонних погодних умов".

Нагадаємо, наприкінці серпня космічний телескоп Вебба вперше в історії зафіксував вуглекислий газ на екзопланеті.