НМТ-2023: як обрати категорію, якщо навчаєшся за кордоном

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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13 квітня 2023

Під час реєстрації на Національний мультипредметний тест учень має вказати свою категорію, а саме, обрати "випускник минулих років" або "випускник поточного року". 

Про кожну з категорій детально розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти. 

"Випускник минулих років" – це учень, який має повну загальну середню освіту і  відповідний документ: свідоцтво про повну загальну середню освіту або атестат. 

До прикладу, якщо ви наразі навчаєтеся на 3 чи 4 курсі коледжу, але вже маєте документ про освіту, то ця категорія саме для вас. 

Фото: dmvasilenko/Depositphotos

У відповідному полі під час реєстрації потрібно буде завантажити  сканкопію або фотокопію свого свідоцтва про освіту.

У випадку, якщо учень навчається  в школі, гімназії чи ліцеї або на 1 чи 2 курсі коледжу і лише цього року здобуде повну загальну середню освіту – варто вказати "випускник поточного року" й обрати з переліку свій заклад освіти. 

Тоді документом, що підтверджує інформацію про рівень здобутої освіти, є довідка з місця навчання, у якій має бути зазначено, що ви "завершуєте здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2023 року в (назва закладу освіти)". 

Якщо учень перебуває за кордоном, продовжує дистанційне навчання в українському закладі і в ньому у 2023 році здобуде повну загальну середню освіту, не потрібно обирати категорію "у закордонному закладі освіти".

У цьому випадку під час реєстрації з переліку запропонованих варто обрати "у закладі освіти України" й завантажити довідку з місця навчання про здобуття освіти в українському закладі. 

"Під час реєстрації вказують, що навчаються в закордонному закладі освіти лише ті вступники, які саме в закордонному закладі освіти здобудуть цьогоріч повну загальну середню освіту", – наголошують в УЦОЯО. 

Якщо ви цьогоріч здобудете середню освіту за кордоном, а не в Україні, варто завантажити копію нотаріально засвідченого перекладу довідки з місця навчання, у якій буде зазначено, що ви "завершуєте здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2023 року в (назва закордонного закладу освіти)".

Нагадаємо, в Україні розпочалася реєстрація для участі в НМТ-2023. 

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