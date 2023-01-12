Рада ухвалила за основу закон про освіту дорослих: що він передбачає

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7039 про освіту дорослих.

Документом впорядковується сфера освіти дорослих в Україні та забезпечується її ефективне фінансування, заявила заступниця голови парламентської фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина.

З її слів, остаточне ухвалення законопроєкту дозволить українцям, які потребують перекваліфікації, безперервно навчатися "протягом усього життя". Гришина також пояснила, чому це важливо саме зараз:

Реклама:

"Через війну тисячі людей в Україні втратили роботу, а мільйони переселенців, потребують перекваліфікації, щоб мати змогу працювати й забезпечувати себе та свої сім’ї. Тож є нагальна потреба якнайшвидше ухвалити законопроєкт № 7039".

Нардепка також додала, що кожного року витрати державного бюджету на освіту дорослих сягають 2 мільярдів гривень. Однак більша половина цієї суми витрачається не на фінансування освіти дорослих, а на адміністративні витрати.

"Завдяки цьому законопроєкту ми зможемо впорядкувати сферу освіти для дорослих, а також забезпечити ефективне використання коштів і стимулювати недержавні організації долучатися до цієї сфери", – наголосила у підсумку Гришина.

Очікується, що законопроєкт про освіту дорослих в результаті сприятиме:

довшому перебуванню працівників у професії;

залученню охочих працювати у сферах, де існує суттєвий дефіцит кадрів (вчителі, інженери тощо);

повторному здобуттю фахової передвищої та вищої освіти за іншими спеціальностями за кошти пільгових довгострокових кредитів та цільових пільгових державних кредитів.

Крім того, як пояснив у коментарі "УП. Життя" адвокат і член колегії Міністерства освіти і науки Микита Андрєєв, документ передбачає можливість створення цифрового освітнього портфоліо.

"Коли, умовно, за qr-кодом людина або її потенційний роботодавець може ознайомитися з переліком освітніх програм та курсів, які пройшла людина, та відповідно компетентностями, які вона здобула.

Реклама:

Також закон регулює порядок вирішення життєвих кейсів, коли доросла людина з певних причин не здобувала середню освіти, або коли через життєві обставини (наприклад, здобуття інвалідності) не може працювати за спеціальністю, здобутій у межах професійної чи вищої освіти", – додає Андрєєв.

Серед іншого, автори проєкту зазначають, що документом створюється законодавча основа функціонування центрів освіти дорослих.

Місцеві органи влади, за потреби, матимуть право створювати такі центри. Останні зможуть функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи закладів освіти, культури тощо.

При цьому у пояснювальній записці наголошується, що "реалізація проєкту акта не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів".

За словами члена колегії МОН, законопроект має сприяти створенню культури навчання людей впродовж життя в Україні. Додає, що подібні закони є в більшості країн Європи. Тож ця ініціатива має статус "євроінтеграційної".

"Модель, коли людина здобуває компетентності в молодості в закладах освіти і працює, як правило, за одним фахом на одному підприємстві все життя, застаріла і неактуальна. Закон визнає результати неформального навчання, підтримує неурядові організації, які таке навчання впроваджують", – зауважив Микита Андрєєв.

Нагадаємо, майже 30 приватних вишів погодилися взяти на безкоштовне навчання абітурієнтів з окупованих територій.