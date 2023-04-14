Як святкуватимуть Великдень в умовах війни: розклад церковних служб у Києві

Православна та греко-католицька українські церкви визначилися з великодніми богослужіннями.

Україна відзначає другий Великдень в умовах війни. Цьогоріч, як і у 2022-му, служби у більшості церков розпочнуться після закінчення комендантської години.

У Києві Православна церква України проведе святкове богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі, а також в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, повідомив в ефірі телемарафону протоієрей ПЦУ Михайло Омелян.

За словами священника, протягом Страсного тижня щоденно у храмах ПЦУ вранці та ввечері звершується богослужіння.

Фото: ПЦУ

"Під час війни ПЦУ була, є і буде з українським народом, тому церква намагається зробити все для того, щоб вірні могли прийти до храму помолитися, освятити паски", – каже Михайло Омелян.

Богослужіння на Великдень квітня у Михайлівському золотоверхому кафедральному соборі розпочнеться з 23:00 15 квітня і триватиме до 4:00 ранку 16 квітня. Також богослужіння відбудеться у неділю о 9:00. На території Михайлівського золотоверхого монастиря є ще Академічний храм, в якому також з 6:00 16 квітня будуть звершуватися богослужіння.

У Києво-Печерській лаврі в Успенському соборі служба почнеться 16 квітня о 6:00.

За його словами, віряни зможуть освятити паски як в суботу, так і впродовж дня в неділю.

"Будемо бачити вірян, разом молитися за захисників Батьківщини, за Перемогу, як Христос подолав смерть, так і ми віримо, що з Божою допомогою настане неодмінно справедливий мир та Перемога України", – сказав священник.

Ранкову літургію в Успенському соборі на Великдень проведе в.о. намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій. Митрополит Епіфаній служитиме у Свято-Михайлівському соборі.

Як повідомили у КМДА, у Києві люди, які прийдуть на службу до початку комендантської години, зможуть залишатися в храмі на всю ніч.

Залишати храми і перебувати на вулицях чи в інших громадських місцях під час комендантської години – заборонено. У КМДА зазначили, що під час оголошення повітряної тривоги священнослужителі і відвідувачі мають обов’язково перейти до бомбосховища.

Комендантська година у столиці на Великдень триватиме з 00:00 до 5:00.

Протоієрей Православної Церкви України і богослов Андрій Дудченко у коментарі "УП. Життя" зазначив, що у храмах ПЦУ через комендантську годину службу проводитимуть не вночі, а вранці.

На територіях, де небезпечно та тривають бойові дії, служби відбуватимуться в залежності від ситуації.

"Про це важко сказати. Будуть виходити дивлячись із ситуації. Головна цінність – це життя людей, а не релігійний обряд", – зазначив Андрій Дудченко.

Владика Євстратій (Зоря), митрополит Білоцерківський, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ в інтерв'ю "Радіо Культура" зазначив, що вірянам, які планують відвідати службу, потрібно уточнити у своїй парафії, храмі, за яким розкладом вона проходитиме.



За словами священника, у деяких громадах нічне богослужіння все ж таки відбудеться, однак з дотриманням умов комендантської години.

"Це можливо, бо є громади, які мають навколо храму замкнений простір. В такому випадку учасники богослужіння зайдуть на нього до початку комендантської години і перебуватимуть в храмі до її завершення", – говорить священник.

Також усі охочі можуть подивитися служби онлайн. Зробити це можна бути на Youtube-каналі ПЦУ та на особистій сторінці Митрополита Епіфанія.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві також увесь Страсний тиждень звершуються унікальні богослужіння.

Фото: УГКЦ

Освятити паски у головному храмі греко-католиків у столиці можна буде вже у суботу 15 квітня о 15.00.

Пасхальна ранкова служба у соборі розпочнеться о 7.30 у неділю, після якої відбудеться освячення пасок.

Онлайн-трансляція служби буде доступна на Youtube-каналі УГКЦ "Живе телебачення".