Чи можна ходити в храм без хустки? Пояснює ПЦУ

8 березня митрополит Епіфаній написав: "Усіх – і чоловіків, і жінок – ми раді бачити у наших храмах завжди. І чи будуть то жінки з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи в штани, заміжні чи розведені, з дітьми чи без, в будь-який день календаря – храми Православної Церкви України завжди відкриті для наших вірянок у їхніх духовних потребах".

Утім, у деяких храмах жінкам досі роблять зауваження, якщо ті не покривають голову.

Представник пресслужби ПЦУ протоієрей Михайло Омельян пояснив "УП. Життя", чи обов'язково носити хустку в храмі.

"Для Православної Церкви України важливою є кожна людина, яка приходить до Господа. Варто зазначити, що хустка на голові жінки не є основною ознакою побожності людини. Тож ми не повинні зустрічати людину за її зовнішнім виглядом, сварити чи осуджувати за це, особливо, якщо людина вперше у храмі.

Варто прийняти її з увагою та християнською любов’ю. Бо важливо не те, чи в хустці чи без неї жінка йде до храму, а важливо – з якими намірами, думками та настроєм. Якщо ти будеш дивитися в душу людини, на її серце та на виклик з яким прийшла людина до храму, то в тебе не буде часу дивитися на одяг, в якому людина прийшла", – каже протоієрей.

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У ПЦУ наголошують: якщо жінка заздалегідь не планувала відвідати храм і не взяла з собою хустку, але хоче зайти помолитися, то не потрібно відмовлятися від цього через непокриту голову.

"Отримавши духовну незалежність, ми звільняємось від пут забобонів, міфів чи надуманих заборон, які нав’язувались протягом десятиліть, щоби відштовхнути людей від Церкви, встановити додаткові бар’єри, напустити страху і посіяти відчуття "негідності", – також писав Епіфаній.

Церква негативно ставиться до цькування жінок за непокриту голову у храмі.

"Храм – це простір для прояву християнської любові, а не для цькувань. Причиною подібного роду цькувань є нібито "всезнання" як себе поводити в храмі, а насправді – гординя та відсутність богословської освіти.

Тож пам‘ятаймо настанови Спасителя: "І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм" (Лк. 6: 31)", – пояснив Михайло Омельян.

Чи можна ходити до церкви і хрестити дітей під час місячних?

"Дівчата та жінки під час менструації не мають відчувати духовного дискомфорту, а отже мають право й можуть відвідувати храми Божі, брати участь у Таїнствах Церкви, ставати хрещеною мамою у ці дні", – кажуть у пресслужбі ПЦУ.

Старозавітні приписи, які визначали, що є "чистим", а що ні – певною мірою стосувалися практичної сторони і норм гігієни.

"Те, що було "нечистим", означало ризик хвороб, інфекцій і запалень, і саме тому підлягало ряду суворих обмежень і заборон.

Одним із благ ХХІ століття, в якому ми живемо, є велика кількість різних гігієнічних засобів, які можуть застосовувати жінки у своїх потребах, не становлячи загрози ні для себе самих, ні для тих, хто їх оточуватиме", – каже Михайло Омельян.

Він також посилається на слова Святителя Григорія Двоєслова, який жив на початку VII століття: "Не слід забороняти жінці під час місячних входити до церкви… Менструація – не гріх. Насправді, це чисто природний процес".

У ПЦУ кажуть, що жінкам під час менструації можна молитися в храмі, бути присутніми на служінні й торкатися святинь та ікон.

"Пам’ятаймо, що єдиним джерелом скверни в людині може стати її серце, якщо ним опанує зло – і це жодним чином не залежить від статі людини чи дня календаря", – додає протоієрей Михайло.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ відповідали, чи потрібно завішувати дзеркала в домі, коли хтось помер. Також ми пояснювали, чи можна християнам вінчатися у високосний рік.