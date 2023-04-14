Як зареєструватися на НМТ вступникам із тимчасово окупованих територій? Пояснює МОН

Для вступників із тимчасово окупованих територій, які планують у 2023 році складати національний мультимедійний тест, Міністерство освіти і науки України створило спеціальний алгоритм дій.

Для початку необхідно завантажити документ, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Оскільки випускники з ТОТ можуть не мати реєстраційних документів з причин, на які вони не могли вплинути в умовах війни, то з метою надання їм можливості зареєструватися на НМТ, МОН пропонує такий порядок дій:

після звернень випускників із ТОТ заклади загальної середньої освіти виготовлятимуть довідку за формою і надсилатимуть їм на електронну пошту її проскановану копію;

Український центр оцінювання якості освіти реєструватиме випускників на підставі їхнього свідоцтва про народження та отриманої довідки;

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Під час створення персонального кабінету вступникам із ТОТ необхідно вибрати тип документа "Свідоцтво про народження". У разі необхідності, варто обрати позначку "Підтверджую, що не маю РНОКПП".

Після цього потрібно завантажити необхідні проскановані копії.

Нагадаємо, учні, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованих територіях, вступити до вишів зможуть дистанційно без складання НМТ.