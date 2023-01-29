Школярі з тимчасово окупованих територій зможуть вступити у виші дистанційно і без НМТ

Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованих територіях, зможуть вступити до вищих навчальних закладів дистанційно без складання національного мультипредметного тесту.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Після зарахування до вишу впродовж 3 місяців після початку навчання абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти.

"Наразі процедура вступу ще перебуває на стадії опрацювання, її оприлюднять пізніше", – кажуть у відомстві.

У Міністерстві також наголошують, всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені. Детальніше про їх застосування буде відомо навесні.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як студенти, які проживають або виїхали з тимчасово окупованих територіях та із зон проведення бойових дій, можуть перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну.