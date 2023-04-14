На Закарпатті вдруге за місяць зареєстрували землетрус

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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14 квітня 2023

14 квітня приблизно о 5:00 на Закарпатті зареєстрували другий землетрус за місяць. 

Про це  повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

Науковці зафіксували підземні поштовхи, магнітуда коливань яких сягнула 3,2 бали за шкалою Ріхтера.

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"Епіцентр землетрусу знаходився за 6 км на схід від міста Іршава. Поштовхи фіксувалися на глибині 7 км", – додають у центрі спеціального контролю.

 Мапа землетрусу. Головний центр спеціального контролю

За класифікацією науковців, подія відноситься до ледве відчутних окремими людьми, які знаходилися в спокійному стані всередині приміщення, зокрема на верхніх поверхах.

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", – зазначають науковці.

У центрі спеціального контролю додали, що останній землетрус у цьому районі зареєстрували 5 квітня 2023 року з магнітудою  2,2 за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 3 січня на Закарпатті науковці зафіксували землетрус, магнітуда коливань якого сягнула позначки 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

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