На Закарпатті вдруге за місяць зареєстрували землетрус

14 квітня приблизно о 5:00 на Закарпатті зареєстрували другий землетрус за місяць.

Про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

Науковці зафіксували підземні поштовхи, магнітуда коливань яких сягнула 3,2 бали за шкалою Ріхтера.

"Епіцентр землетрусу знаходився за 6 км на схід від міста Іршава. Поштовхи фіксувалися на глибині 7 км", – додають у центрі спеціального контролю.

Мапа землетрусу. Головний центр спеціального контролю

За класифікацією науковців, подія відноситься до ледве відчутних окремими людьми, які знаходилися в спокійному стані всередині приміщення, зокрема на верхніх поверхах.

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу", – зазначають науковці.

У центрі спеціального контролю додали, що останній землетрус у цьому районі зареєстрували 5 квітня 2023 року з магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 3 січня на Закарпатті науковці зафіксували землетрус, магнітуда коливань якого сягнула позначки 3,8 бала за шкалою Ріхтера.