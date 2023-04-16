Смертельний грумінг у Білій Церкві: поліція розслідує загибель цуценяти у ветклініці

У Білій Церкві 3-місячне цуценя загинуло після грумінгу у ветлікарні – правоохоронці розслідують факт жорстокого поводження з твариною.

До поліції звернулась 21-річна власниця песика і сказала, що її тварину вбили у ветклініці, повідомляє поліція Київщини.

12 квітня жінка віддала цуценя померанського шпіца на ім’я Марсель на процедуру грумінгу.

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За пів години працівники салону повернули собаку мертвим і не змогли пояснити причин.

"12 квітня о 17:57 прийшло повідомлення по лінії 102, що в Білій Церкві заявниця мала конфлікт з працівниками ветлікарні. Вона принесла померанського шпіца на грумінг, пройшло десь пів години, вона повернулась.

Ветеринари завели її в кімнату, де лежав собачка, де мали його підстригати. Одна із працівниць буцімто витирала кров з підлоги. Що там сталося, ми будемо знати точно після експертизи, на яку вже віднесли тіло тварини", – розповіла речниця Нацполіції Київщини Ірина Прянішнікова.

Фото: Поліція Київської області

Власниця казала, що одразу подзвонила в поліцію, адже "грумери" не могли пояснити, що сталось з твариною.

"Самі працівники кажуть, що вони з собакою нічого не робили. Єдине, вони для того, щоб її підстригти нормально, намочили шерсть. Правильно це чи неправильно, ми не експерти. Буде проведена експертиза і ми зрозуміємо, що стало причиною загибелі", – додає Ірина.

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Грумери запевнили поліцію, що собаці не давали жодних медикаментів та не робили уколів.

"Можливо (винен) стрес, процедури, про які вони (грумери) не кажуть. Якщо причина фізіологічна – зупинка серця, інсульт, перехвилювався – експертиза покаже. Якщо собаці було введено певні медикаменти...Ми зрозуміємо, що стало причиною. Звісно шкода тварину", – каже речниця.

У Білій Церкві цуценя шпіца загинуло під час грумінгу

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами за ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу.

Якщо провина ветклініки буде доведена, винуватцям загрожує до 3 років ув’язнення.

У деяких ЗМІ з'явилася інформація, що цуценя загинуло у клініці "Кот Матроскін".

Також один із місцевих жителів заявив у коментарі ТСН, що 2 роки тому в цій же клініці під час грумінгу несподівано помер його кіт.

Нагадаємо, в Івано-Франківську водій збив собаку Кенгуру і залишив його помирати в муках. Зоозахисники написали заяву до поліції.