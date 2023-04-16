Паски в окопах: як військові святкують Великдень на фронті. ФОТО

16 квітня українці святкують Великдень, і військові дотримуються традицій навіть на передовій.

"Українська правда. Життя" зібрала великодні світлини, якими поділилися наші захисники у соцмережах.

"Національна гвардія" опублікувала відео про святкування Великодня серед бійців. Декому з них вдасться потрапити в цей день до рідних.

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"Я поїду додому, мене відпустили. І буду святкувати з сім'єю. Спочатку йдемо до церкви зранку, святимо паски, воду, яйця. Потім збираємось з друзями, йдемо на природу, жаримо шашлички. Такі традиції", – каже один із нацгвардійців.

Інший боєць розповів, що в цей день молиться за перемогу. А найцінніше привітання для нього – допомога від волонтерів та смаколики.

"У цей Великдень мені пощастило, що командир дав вихідний. Поїду в церкву з дружиною, посвятимо паску. І проведу свято в колі сім'ї", – додав він.

Нацгвардійці поділилися ще й таким фото зі служби:

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"Великдень на позиціях Національної гвардії! Ось так наш пес слухає молитву під час освячення пасок капеланом", – написали в НГУ.

Бійці 107 окремої бригади Сил територіальної оборони освятили великодні кошики на передовій.

Фото: 107 окрема бригада Сил територіальної оборони

"Наші мужні воїни навіть на війні не забувають про релігійні традиції. З нагоди Воскресіння Христового буковинські захисники, які тримають оборону на кордоні з росією, провели освячення пасок і писанок", – розповідають у підрозділі.

Обряд освячення провів один з бійців 107 бригади Іван Роїк – у мирному житті священник, який у перші дні вторгнення записався до лав тероборони, щоб захистити Україну від російського агресора.

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" також поділилася великодніми світлинами своїх бійців.

"Наші воїни на фронті тримають оборону без вихідних, але трохи великодньої атмосфери добралося і до них. Паски, крашанки і слова підтримки – не просто традиції, це символ єдності українців – тих, хто на фронті і в тилу.

Головне для нашого воїнства – перемога добра над злом! Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як зло прийшло й орудує в нашому домі", – кажуть захисники.

Фото: Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж"

Бійці змогли посмакувати традиційною великодньою паскою.

Фотокореспондент і військовий Євгеній Гапич також показав фронтову паску:

Великодній кошик зібрала і 12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

"Вітаємо всіх зі святом! Світло перемогло темряву і принесло віру в майбутнє! Наш великодній кошечок дарує тепло", – написали бійці.

114 Бригада територіальної оборони Київської області нагадала, що історія повторюється, і поділилася великодніми фотографіями українських повстанців ХХ століття.

114 Бригада територіальної оборони Київської області, 2023 рік

На першій світлині – наші бійці тероборони, а на інших – українські повстанці 1946 і 1950 років.

Волонтерка Вікторія Хамаза також поділилася зворушливим відео, на якому боєць слухає привітання з Великоднем в окопі.

"Схід. Тут зворушують до сліз дрібниці. Десантник на фоні обстрілів дивиться великоднє привітання Президента. Щемко бачити, коли ці титани радіють", – написала вона в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Вікторія Хамаза (@vk_hamyza)

Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало такі фото:

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Також українців привітали зі святом закарпатські військові, які перебувають під Бахмутом: