Захисники показали, які "писанки" приготували для окупантів на Великдень. ФОТО

Наші захисники вже підготували "святкові подарунки" для окупантів на Великдень.
Фото з пофарбованими на кшталт писанок вибухівками показало оперативне командування "Північ".
На світлинах військовослужбовці фарбують пензликами боєприпаси для майбутніх боїв. Розмальовують їх національною символікою та різнобарвними кольорами.
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| Підготовка до Великодня наших захисників. "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"
"Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому", – зазначають в оперативному командуванні.
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| Великодні подарунки для окупантів. "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"
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| "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"
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| Великодня "писанка" захисників. Оперативне командування"Північ"
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| Великодні атрибути захисників. Оперативне командування"Північ"
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|Підготовка бо боїв. Оперативне командування "Північ"
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| Захисник готується до Великодня. Оперативне командування "Північ"
Нагадаємо, писанки – обов’язковий атрибут Великодня, який цього року відзначають 16 квітня.
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