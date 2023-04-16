Захисники показали, які "писанки" приготували для окупантів на Великдень. ФОТО

Наші захисники вже підготували "святкові подарунки" для окупантів на Великдень.

Фото з пофарбованими на кшталт писанок вибухівками показало оперативне командування "Північ".

На світлинах військовослужбовці фарбують пензликами боєприпаси для майбутніх боїв. Розмальовують їх національною символікою та різнобарвними кольорами.

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Підготовка до Великодня наших захисників. "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"

"Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому", – зазначають в оперативному командуванні.

Великодні подарунки для окупантів. "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"

"Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"

Великодня "писанка" захисників. Оперативне командування"Північ"

Великодні атрибути захисників. Оперативне командування"Північ"

Підготовка бо боїв. Оперативне командування "Північ"

Захисник готується до Великодня. Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, писанки – обов’язковий атрибут Великодня, який цього року відзначають 16 квітня.