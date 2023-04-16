Захисники показали, які "писанки" приготували для окупантів на Великдень. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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16 квітня 2023

Наші захисники вже підготували "святкові подарунки" для окупантів на Великдень.

Фото з пофарбованими на кшталт писанок вибухівками показало оперативне командування "Північ".

На світлинах військовослужбовці фарбують пензликами боєприпаси для майбутніх боїв. Розмальовують їх національною символікою та різнобарвними кольорами.

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 Підготовка до Великодня наших захисників. "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"

"Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому", – зазначають в оперативному командуванні.

 Великодні подарунки для окупантів. "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"
 "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"
 Великодня "писанка" захисників. Оперативне командування"Північ"
 Великодні атрибути захисників. Оперативне командування"Північ"
Підготовка бо боїв. Оперативне командування "Північ"
 Захисник готується до Великодня. Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, писанки – обов’язковий атрибут Великодня, який цього року відзначають 16 квітня.

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