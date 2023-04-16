Захисники показали, які "писанки" приготували для окупантів на Великдень. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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16 квітня 2023

Наші захисники вже підготували "святкові подарунки" для окупантів на Великдень.

Фото з пофарбованими на кшталт писанок вибухівками показало оперативне командування "Північ".

На світлинах військовослужбовці фарбують пензликами боєприпаси для майбутніх боїв. Розмальовують їх національною символікою та різнобарвними кольорами.

 Підготовка до Великодня наших захисників. "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"

"Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому", – зазначають в оперативному командуванні.

 Великодні подарунки для окупантів. "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"
 "Писанки" для окупантів. Фото: оперативне командування "Північ"
 Великодня "писанка" захисників. Оперативне командування"Північ"
 Великодні атрибути захисників. Оперативне командування"Північ"
Підготовка бо боїв. Оперативне командування "Північ"
 Захисник готується до Великодня. Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, писанки – обов’язковий атрибут Великодня, який цього року відзначають 16 квітня.

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