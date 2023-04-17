Військовий, якого повернули з полону РФ, вперше зателефонував коханій. ВІДЕО

Український військовий, який 16 квітня повернувся з російського полону, зателефонував коханій й зізнався, що мріяв про це протягом 5 місяців.

Відео розмови виклала керівниця Центрального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак.

На ньому чоловік по відеозв’язку повідомляє дівчині, що він вже вдома й радий її бачити.

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Витираючи сльози, дівчина у відповідь каже, що також рада його бачити.

"Привіт. Як ти там? Як у тебе справи? Я вже вдома ... Як я радий тебе бачити! Я мріяв про це всі п'ять місяців", – каже український військовий.

Також він отримав конверт, в якому була записка від дівчини та їхнє спільне фото.

Нагадаємо, 16 квітня Україна та Росія провели великий Великодній обмін, в результаті якого додому повернулися 130 українських військових.

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