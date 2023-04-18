"Одна з найбільших ІПСО": українець знайшов у Європі десятки мап, на яких Крим зобразили російським або нічийним

Українець Микола Голубей знайшов у європейських магазинах десятки політичних мап, на яких некоректно зображені кордони України.

Йдеться про статус Криму та інших територій, тимчасово окупованих Росією.

Як розповів "Українській правді. Життя" Микола Голубей, який наразі мешкає у Німеччині, все почалося з того, що він вирішив придбати велику настінну мапу.

"Я з дитинства люблю мапи, то хотів зробити собі подарунок на Новий рік. Купив мапу і планував зробити собі колаж з гарних спогадів за рік. Однак побачив, що на мапі Крим позначений не як частина України, а як спірна територія", – розповідає Голубей.

Між Україною і Кримом зображений державний кордон, а також півострів позначений як РФ

Історія з мапою чоловіка обурила, він опублікував її фото у соціальних мережах. Особливо здивувало те, що карту продавали у величезній мережі книжкових магазинів Німеччини.

Утім, пізніше Микола знову пішов у магазин, у якому купив ще 5 карт. Виявилося, що у чотирьох з них містилися некоректні дані про територію України, які суперечать її офіційному зображенню на сайтах ООН та Євросоюзу.

Після цього Микола та його "агенти" побували у 20 книжкових магазинах Німеччини, а також в австрійських і швейцарських. "Помилки" у куплених там картах стосувалися вже не тільки Криму, а й інших територій, захоплених Росією з 2014 по 2022-й роки.

За словами українця, фальсифіковані дані про територію України можна побачити в атласах для автомобілістів, на глобусах та інших мапах для дорослих і дітей, зокрема, для школярів. Микола Голубей також помітив, що в інтернеті зображені політкоректні мапи, а у магазинах продають – зовсім інші.

На придбаних у європейських книгарнях картах було стільки некоректних позначок, що Микола зробив їхню власну класифікацію у дослідженні.

Як позначають Крим і інші українські території на мапах у Європі

На деяких картах між Україною та Кримом зображують пунктиром державний кордон. На інших – Крим відносять до Росії, або частково або повністю.

Десь взагалі можна почитати, що "Крим – це територія Росії, на яку претендує Україна".

Крим зображується територією Російської Федерації, "на яку претендує Україна"

Потрапила до Миколи і карта, де Крим "відокремили" від України, забравши Перекопський перешийок, і "приєднали" його до Росії.

На картах National Geographic, де також поширюють зображення України не в кордонах 1991-го року, можна побачити Крим, який зафарбований в інший колір, ніж решта території України, а також "самостійний" Крим, який не належить до жодної з країн.

Також на мапах подекуди зображують так звані "ЛНР" та "ДНР" та ставлять під сумнів державний кордон в районі Донецької та Луганської областей.

На картах навіть можна знайти Україну, яку "позбавили" тимчасово захоплених РФ територій з лютого 2022-го, а саме частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Крим "змінює" свою приналежність і на картах Google, у залежності від того, з якої країни робити запит. Якщо робити з України, то Google видає зображення, на якому між нашою країною і Кримом нема жодних кордонів. Зате між Кримом та РФ зображений чіткий кордон.

На території України виділяються території т.з. ЛДНР

Однак, якщо робити запити з Німеччини або Казахстану, то Google видає зображення, на якому між Україною і Кримом є кордон у вигляді штрихової лінії. Така сама лінія зображена між Кримом та Росією.

Під сумнів ставиться державний кордон між Україною і РФ в районі Донецької і Луганської областей

"Перша моя реакція була – здивування. Для мене кордони України з 1991 року – це частина ідентичності, як українця. Одна з моїх гіпотез – така тенденція це – одна з найбільших ІПСО проти України. У давнину наскельні малюнки були однією з форм передачі інформації.

Лавров каже, що Росія ніколи ні на кого не нападала, а тільки захищалася. То для мене карти, де пишуть, що Крим – це російська територія, на яку претендує Україна, є графічним відображенням позиції Лаврова", – говорить Микола Голубей.

Що робити з ситуацією і що кажуть у європейському видавництві

Наразі в українця вже є план дій. Микола Голубей звернувся до Міністерства закордонних справ України, створив свій Telegram-канал і привертає увагу європейських ЗМІ.

Також чоловік вирішив подати позови до суду на компанії, які випускають та продають некоректні карти.

Крим зображується з кордонами України, але має інший колір заливки ніж Україна

Австрійське видавництво Freytag-Berndt, яке зобразило Крим "спірною територією" у відповідь на запит LIGA.net заявило, що вони намагаються "створити образ світу, який має бути максимально реалістичним, а тому зони конфліктів зображують "спірними".

На думку видавців, з початку повномасштабного вторгнення РФ "неможливо показати коректні лінії фронту".

"Коли є достатньо місця, ми додаємо напис "окупований Росією" в тексті під Кримом. На ринку все ще можуть бути старіші карти зі "спірними територіями", але всі нові карти показують українські кордони відповідно до міжнародного права", – стверджують у Freytag-Berndt.

Крим, який є невіддільною частиною України, зображується частиною Російської Федерації

Утім, за словами Микола Голубея, він досліджував, як на мапах зображують "спірні" території в інших країнах.

"Ані Західну Сахару у Північній Африці, ані Нагорний Карабах, за який воюють Вірменія та Азербайджан, ані Кашмір на півострові Індостан у більшості мап не називають "спірними територіями", – каже дослідник.