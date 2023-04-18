На Землю впаде "мертвий" супутник NASA вагою у 270 кг

Яна Осадча журналістка УП.Життя
23273
18 квітня 2023

Несправний космічний корабель NASA впаде на Землю найближчими днями.

Про це повідомили у Space.

Очікується, що супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі близько 21:30 19- 20 квітня.

RHESSI не є величезним супутником. Він важить лише 270 кілограмів. Більша частина цієї маси перетвориться на попіл і пару під час падіння RHESSI, повідомили представники NASA.

 Космічний корабель NASA RHESSI для вивчення Сонця. Ілюстрація:  NASA

"Ризик заподіяння шкоди будь-кому на Землі низький – приблизно 1 з 2467", – запевняють у NASA.

Супутник RHESSI вийшов на низьку навколоземну орбіту на борту ракети Pegasus XL у лютому 2002 року. Космічний корабель вивчав сонячні спалахи та викиди корональної маси. RHESSI вивели з експлуатації після більш ніж 16 років успішної роботи. Через проблеми зі зв’язком довелося завершити рентгенівські спостереження.

RHESSI буде далеко не найбільшим шматком "космічного сміття", яке неконтрольовано впаде на Землю.

Утім, майбутнє падіння RHESSI є ще одним нагадуванням про те, що навколоземна орбіта стає дедалі більш небезпечним місцем.

Наприклад, глобальні мережі космічного спостереження наразі відстежують понад 30 тис. орбітальних уламків.

За оцінками Європейського космічного агентства, на цей час навколо нашої планети кружляє близько 1 млн об’єктів шириною від 1 до 10 сантиметрів.

Приблизна кількість шматків розміром від 1 мм – близько 130 мільйонів.

Навіть ці крихітні осколки можуть завдати серйозної шкоди, якщо вони вдаряться об супутник або космічний корабель з екіпажем, враховуючи їхні величезні швидкості.

Читайте також: У NASA показали зелене полярне сяйво з космосу. ФОТО



Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED