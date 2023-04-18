На Землю впаде "мертвий" супутник NASA вагою у 270 кг

Несправний космічний корабель NASA впаде на Землю найближчими днями.

Про це повідомили у Space.

Очікується, що супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі близько 21:30 19- 20 квітня.

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RHESSI не є величезним супутником. Він важить лише 270 кілограмів. Більша частина цієї маси перетвориться на попіл і пару під час падіння RHESSI, повідомили представники NASA.

К осмічний корабель NASA RHESSI для вивчення Сонця. Ілюстрація: NASA

"Ризик заподіяння шкоди будь-кому на Землі низький – приблизно 1 з 2467", – запевняють у NASA.

Супутник RHESSI вийшов на низьку навколоземну орбіту на борту ракети Pegasus XL у лютому 2002 року. Космічний корабель вивчав сонячні спалахи та викиди корональної маси. RHESSI вивели з експлуатації після більш ніж 16 років успішної роботи. Через проблеми зі зв’язком довелося завершити рентгенівські спостереження.

RHESSI буде далеко не найбільшим шматком "космічного сміття", яке неконтрольовано впаде на Землю.

Утім, майбутнє падіння RHESSI є ще одним нагадуванням про те, що навколоземна орбіта стає дедалі більш небезпечним місцем.

Наприклад, глобальні мережі космічного спостереження наразі відстежують понад 30 тис. орбітальних уламків.

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За оцінками Європейського космічного агентства, на цей час навколо нашої планети кружляє близько 1 млн об’єктів шириною від 1 до 10 сантиметрів.

Приблизна кількість шматків розміром від 1 мм – близько 130 мільйонів.

Навіть ці крихітні осколки можуть завдати серйозної шкоди, якщо вони вдаряться об супутник або космічний корабель з екіпажем, враховуючи їхні величезні швидкості.