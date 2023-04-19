Українська збірна перемогла на Європейській олімпіаді з математики для дівчат

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 квітня 2023

Дівоча збірна України з математики здобула звання найкращої європейської команди на цьогорічній European Girls’ Mathematical Olympiad у Словенії.

Про це повідомили на сайті Олімпіади.

Всього в Олімпіаді взяли участь 213 конкурсантів та 54 команди з країн Європи. 

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"Ідеальний бал отримали 14 учасників. Нагороду за найкращу європейську команду отримала українська команда", – йдеться в повідомленні. 

Фото: Людмила Франкевич

Сума результатів кожної з чотирьох учасниць команди за підсумком принесла перемогу і звання найкращої європейської команди. 

Мама однієї з учасниць Людмила Франкевич оприлюднила кількість балів кожної з чотирьох учасниць. 

В індивідуальному заліку результати наступні:

  • Поліна Геник – 42 бали, золото;
  • Ірина Романюк – 37 балів, срібло;
  • Євгенія Франкевич –  37 балів, срібло;
  • Марина Спектрова – 36 балів, срібло. 

"Перемога нашої дівчачої збірної України з математики - це вклад наших дітей у нашу велику перемогу, в яку ми усі віримо та до якої ми крок за кроком прямуємо завдяки нашим доблесним Збройним Силам України", – додає Людмила Франкевич. 

Фото: Людмила Франкевич

У коментарі "Українській правді. Життя" Людмила зазначила, що головний приз Олімпіади – це визнання. 

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"Є індивідуальний залік з медалями та є командний залік. Олімпіада вважається європейською, тому й рейтинг визначають поміж європейськими країнами тут ми здобули перше місце", – зазначила жінка. 

Раніше ми розповідали, як українські науковці отримали "Шнобелівську" премію з фізики. 

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