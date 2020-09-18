Українські науковці отримали "Шнобелівську" премію з фізики

Український фізик Іван Максимов та математик Андрій Потоцький отримали цьогорічну "Шнобелівську" премію.

Вчені досліджували поведінку тіла черв'яків під впливом вібрації.

Про це повідомляють на офіційному сайті премії.

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Обидва вчених працюють у Свінбурнському університеті в Австралії.

Довідково: Шнобелівська премія – це пародія на відому міжнародну нагороду Нобелівська премія. Її вручають за дослідження, які спочатку здаються смішними, проте потім викликають роздуми. Українською її також називають "Антинобелівська премія" або "Ігнобелівська премія".

Їхнє дослідження показало, що вібрації змушують дощових черв'яків формувати візерунки аналогічні тим, як реагують на вібрації краплі води, повідомляють у The Guardian.

Вчені зазначили, що отримана нагорода стала для них справжнім сюрпризом у професійному житті.

"Ми не планували вирішити яке-небудь конкретне питання або наукову проблему.

Я вирішив подати вібрацію за допомогою динаміку, тому пустив кілька інструментальних звукових сигналів. І вони почали рухатися, як вода",– розповідає Іван Максимов.

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Наразі науковці вивчають потенційне застосування результатам цього дослідження.

Вони вважають, це може бути корисно в нейробіології, як неінвазивний метод вивчення мозкових імпульсів, а також, що дослідження можна використовувати в робототехніці для імітації рухів черв'яків.

"За свою роботу, що дозволяє зрозуміти, як поводять живі організми під впливом високих частот, вони отримали паперові призи і купюри по 10 трлн. доларів Зімбабве", – зазначає журналіст Кирило Лукеренко на своїй сторінці у Twitter.

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Обидва науковці працюють у Свінбурнському університеті у Австралії. За свою роботу, що дозволяє зрозуміти, як поводять живі організми під впливом високих частот, вони отримали паперові призи і купюри по 10 трлн. доларів Зімбабве. pic.twitter.com/vvfb00Fq9j — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) September 18, 2020

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