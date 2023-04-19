Весна забула, що вона весна: рятувальники показали, як виглядає Піп Іван у квітні. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 квітня 2023

19 квітня на вершині українських Карпат лежить сніг, а температура повітря становить -6°С.

Світлиною із засніженої гори Піп Іван поділився Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. 

Вранці 19 квітня на горі було хмарно з проясненнями. 

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Як зазначають рятувальники, сніг та туман обмежив видимість до 20 метрів. 

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Температура повітря сягнула -6°С, а швидкість вітру – 9 м/с.

"Прихильникам активного відпочинку радимо ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об’єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан, і головне – стежити за зміною погодних умов у горах", – зазначають в ДСНС. 

Нагадаємо, на вершині українських Карпат, на горі Піп Іван, 7 лютого зафіксували -22°С. 

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