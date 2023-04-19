На Прикарпатті затримали чоловіка, який шантажував жінку "нюдсами" і вимагав гроші

На Івано-Франківщині 54-річний чоловік шантажував 27-річну дівчину її власними фотографіями сексуального характеру і вимагав гроші.

Чоловік заволодів паролем дівчини, отримав її інтимні фото та відео і погрожував опублікувати їх, якщо не отримає гроші, повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Упродовж року, з квітня 2022 року по квітень 2023 року, зловмисник шляхом залякувань та шантажу виманив у потерпілої 150 тисяч гривень. Згодом фігурант просив ще 35 тисяч.

"Увійшовши в довіру до цієї пані, він якимось чином дізнався пароль від її месенджерів і таким чином заволодів інтимними фотографіями.

Жінка звернулася до поліції з заявою і поліція відреагувала", – розповіли у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

27-річна львів'янка звернулася до поліції. Жінка повідомила, що невідомий у Telegram погрожує розповсюдити матеріали порнографічного характеру.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився 54-річний мешканець Заболотівської територіальної громади.

"Поліцейські встановили, що зловмисник отримав її особисте фото та відео, а також наполягав на створенні матеріалів порнографічного характеру для подальшої реалізації їх в мережі, а також для задоволення власних потреб", – кажуть поліціянти.

У помешканні вимагача провели обшуки. Поліціянти вилучили мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, чорнові записи.

Вони також впевнились, що у чоловіка є доступ до облікового запису в Telegram, через який той вимагав кошти у потерпілої.

"Фігуранта правоохоронці затримали після отримання ним чергової суми коштів від потерпілої.

Слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України", – кажуть у поліції.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

Тепер вимагачу загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

Злочинну діяльність фігуранта задокументували співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НПУ спільно із працівниками управління карного розшуку та слідчими обласної поліції.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше у Львові дівчину засудили за продаж власного порноконтенту на каналі в Telegram – її "здав" підписник-пенсіонер.