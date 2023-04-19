Суд скасував штраф для Терехова за ведення соцмереж російською: мовний омбудсмен оскаржив рішення

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 квітня 2023

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь оскаржив рішення суду про скасування штрафу для міського голови Харкова Ігоря Терехова за порушення мовного законодавства.

Про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів у коментарі "УП. Життя". 

Штраф був накладений за ведення соцмереж російською мовою.

Однак, 10 квітня суд визнав протиправною постанову уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя щодо порушення мовного законодавства  Ігорем Тереховим, і скасував її.

Фото: PromesaStudio/Depositphotos

Також суд скасував штраф у 3400 грн, накладений на мера Харкова  через порушення мовного законодавства.

"Якщо міський голова зміг переконати суд у тому, що його профілі у соціальних мережах є приватними, то мені інформації недостатньо, адже, наприклад, його приватні сторінки веде одразу 8 осіб і у них йдеться виключно про перебіг подій у Харкові", – наголошує омбудсмен.. 

За його словами, в судовій справі Ігор Терехов постає "не проти Уповноваженого, а проти харків’ян, які подавали скарги".  

"Судитися проти громадян України, якщо перефразувати мою постанову про порушення ним мовного законодавства, мені здається, як мінімум, некоректно, бо скаржилися харків’яни", – зауважив Тарас Кремінь. 

Після постанови про порушення мовного законодавства Терехов почав вести свої сторінки у соцмережах українською мовою.

Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов подав до суду на мовного омбудсмена Тараса Креміня через штраф за використання російської мови у публічному просторі.

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