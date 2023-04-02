У російському відеочаті блогерка натрапила на маленького хлопчика, депортованого з України

У мережі шириться ролик з російського відеочату, на якому українка розмовляє з чоловіком, який стверджує, що перебуває у Чечні.

На відео поруч із ним сидів малолітній хлопчик, який на початку вигукнув "Слава Україні!".

На запитання жінки про місцеперебування чоловіка, той відповів, що не розуміє української мови.

Втім коли дитина, яка перебувала поруч, переклала запитання на російську – жінка усвідомила, що хлопчик розуміє українську мову і, ймовірно, сам з України.

Жінка намагалася дізнатися звідки він, проте дитина перелякано дивилася у камеру і майже нічого не змогла сказати.

Скрін з відео

Пізніше чоловік запевнив, що дитина з Києва.

На відео за кадром також чути інші чоловічі голоси, які регочуть та кажуть, що разом "підуть брати Київ".

Спочатку в мережі поширилася інформація про те, що, ймовірно, на відео 8-річний Іван Маліновський, який зник у жовтні 2022 року на Херсонщині.

Втім пізніше у "Службі розшуку дітей Магнолія" спростувала інформацію про те, що хлопець на відео – Іван Маліновський.

"Ми ретельно перевірили інформацію, а також зв’язалися з мамою Івана, яка його розшукує. Жінка підтвердила, що на відео не її син, не Іван Малиновський!", – йдеться в повідомленні.

У проєкті "Знайти своїх", який займається пошуком зниклих, у коментарі "Українській правді. Життя", повідомили, що хлопчика з відео впізнали рідні.

Цю інформацію їм надали в поліції. "УП. Життя" також звернулося до правоохоронців, щоб підтвердити цю інформацію.

Також, ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця за більш детальною інформацію про дитину й очікуємо на відповідь.

Нагадаємо, близько 400 українських дітей вже віддали російським родинам.