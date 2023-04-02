У російському відеочаті блогерка натрапила на маленького хлопчика, депортованого з України

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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2 квітня 2023

У мережі шириться ролик з російського відеочату, на якому українка розмовляє з чоловіком, який стверджує, що перебуває у Чечні.

На відео поруч із ним сидів малолітній хлопчик, який на початку вигукнув "Слава Україні!".

На запитання жінки про місцеперебування чоловіка, той відповів, що не розуміє української мови. 

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Втім коли дитина, яка перебувала поруч, переклала запитання на російську – жінка усвідомила, що хлопчик розуміє українську мову і, ймовірно, сам з України.

Жінка намагалася дізнатися звідки він, проте дитина перелякано дивилася у камеру і майже нічого не змогла сказати.  

Скрін з відео

Пізніше чоловік запевнив, що дитина з Києва.  

На відео за кадром також чути інші чоловічі голоси, які регочуть та кажуть, що разом "підуть брати Київ". 

Спочатку в мережі поширилася інформація про те, що, ймовірно, на відео 8-річний Іван Маліновський, який зник у жовтні 2022 року на Херсонщині.  

Втім пізніше у "Службі розшуку дітей Магнолія" спростувала інформацію про те, що хлопець на відео – Іван Маліновський.

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"Ми ретельно перевірили інформацію, а також зв’язалися з мамою Івана, яка його розшукує. Жінка підтвердила, що на відео не її син, не Іван Малиновський!", – йдеться в повідомленні.

У проєкті "Знайти своїх", який займається пошуком зниклих, у коментарі "Українській правді. Життя", повідомили, що хлопчика з відео впізнали рідні.

Цю інформацію їм надали в поліції. "УП. Життя" також звернулося до правоохоронців, щоб підтвердити цю інформацію. 

Також, ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця за більш детальною інформацію про дитину й очікуємо на відповідь. 

Нагадаємо, близько 400 українських дітей вже віддали російським родинам.

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