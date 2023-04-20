У Міндовкілля розповіли про лісничого у четвертому поколінні, який боронить Україну

Буковинський лісівник у четвертому поколінні, Василь Гавриляк з першого дня повномасштабного вторгнення захищає Україну.

Раніше чоловік працював у лісові галузі понад 20 років, його історію розповіли у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

У мирні часи військовий працював лісничим. Про те, ким стане у дорослому житті, знав ще дитиною.

"У лісі працював мій прадід, дід, батько. Тож вибір майбутньої професії був очевидним. У дитинстві тато постійно брав мене з собою на роботу. Він багато мені розповідав і все це закарбовувалося в пам’яті, "лягало" на душу", – розповідає Василь Гавриляк.

Василь Гавриляк. Фото: Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України

Лісництво, яке він очолював, є найбільшим у філії. Як розповів Василь Гавриляк, роботи там вистачало завжди.

У планах було також окультурити всі рекреаційні місця, але цьому завадила війна.

24 лютого Василь Гавриляк приступив до служби у складі лав територіальної оборони. Прикривав бійців ЗСУ на другій лінії фронту уже під час проходження навчання.

Як розповідають у міністерстві, у квітні бригада військового вирушила на Схід. Спершу перебувала на Харківщині – в місці найзапекліших боїв. Потім боронили кордони на Донеччині та Луганщині.

"Найбільше пам’ятаю 10 вересня. У цей день ми з побратимами звільнили село Велика Комишуваха на Харківщині, що за 30 кілометрів від стратегічного Ізюма", – каже військовий.

За його словами, місцевих мешканців там майже не залишилось, та виявили десятки штабів з російською технікою та зброєю.

Для Василя Гавриляка ліс завжди був місцем відпочинку душі та тіла, де він почувається як вдома.

"Але коли дивлюсь на ті розбиті та знищені ліси, які постраждали від війни – це страшно. Відверто, неможливо дивитися спокійно", – наголошує лісівник.

Захисник мріє після закінчення війни повернутися на роботу і мати можливість мирно працювати та розвивати лісове господарство.

Як зазначили у міністерстві, вдома на лісівника чекають найрідніші люди.