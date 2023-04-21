75-річний волонтер з Японії відкрив у Харкові безкоштовне кафе

У Харкові 75-річний японський волонтер Фумінорі Цучіко, який 8 місяців ховався від обстрілів у метро, відкрив безкоштовне кафе.
У закладі готують гарячі обіди та печуть пиріжки, повідомляє "Укрінформ".
Кафе під назвою FuMi Caffe розташоване у районі Салтівки, неподалік від станції метро "Героїв праці". Фумінорі орендує приміщення на місцевому ринку.
Заклад підтримують благодійники, співвітчизники японця.
|Фото: Укрінформ
"Принаймні раз на день я можу забезпечити людей їжею", – говорить волонтер.
У меню закладу є супи, борщ, каші, макарони, м’ясо, а також випічка: пиріжки, булочки, пампушки з часником і чай.
"Хочу, щоб люди посміхалися", – каже він.
Громадянин Японії приїхав в Україну у січні 2022 року як турист. Іноземець відвідував місця, пов’язані з Другою світовою війною, їздив у Польщу, аби побачити нацистські концтабори. До Києва приїхав, щоб побачити Бабин Яр.
24 лютого 2022 року Фумінорі був у Варшаві, і на вокзалі побачив тисячі біженців з України. Японець вирішив підтримати українців. Він повернувся до Києва, а у травні поїхав до Харкова. Якийсь час жив на станції метро, купував за власну пенсію продукти та речі для харків’ян, а також влаштовував заходи для дітей.
Чоловік продав свій будинок на батьківщині. Фумінорі планує залишатися в Україні та допомагати людям.
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