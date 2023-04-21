75-річний волонтер з Японії відкрив у Харкові безкоштовне кафе

У Харкові 75-річний японський волонтер Фумінорі Цучіко, який 8 місяців ховався від обстрілів у метро, відкрив безкоштовне кафе.

У закладі готують гарячі обіди та печуть пиріжки, повідомляє "Укрінформ".

Кафе під назвою FuMi Caffe розташоване у районі Салтівки, неподалік від станції метро "Героїв праці". Фумінорі орендує приміщення на місцевому ринку.

Заклад підтримують благодійники, співвітчизники японця.

Фото: Укрінформ

"Принаймні раз на день я можу забезпечити людей їжею", – говорить волонтер.

У меню закладу є супи, борщ, каші, макарони, м’ясо, а також випічка: пиріжки, булочки, пампушки з часником і чай.

"Хочу, щоб люди посміхалися", – каже він.

Громадянин Японії приїхав в Україну у січні 2022 року як турист. Іноземець відвідував місця, пов’язані з Другою світовою війною, їздив у Польщу, аби побачити нацистські концтабори. До Києва приїхав, щоб побачити Бабин Яр.

24 лютого 2022 року Фумінорі був у Варшаві, і на вокзалі побачив тисячі біженців з України. Японець вирішив підтримати українців. Він повернувся до Києва, а у травні поїхав до Харкова. Якийсь час жив на станції метро, купував за власну пенсію продукти та речі для харків’ян, а також влаштовував заходи для дітей.

Чоловік продав свій будинок на батьківщині. Фумінорі планує залишатися в Україні та допомагати людям.