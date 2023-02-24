Більшість українців волонтерять під час війни, 18% – не планують. Опитування

Більшість опитаних українців (61%) долучалися до волонтерської допомоги Силам оборони України чи своїм співгромадянам.

Близько 10% – допомагали фізичною роботою, 31% – фінансово, а майже 20% – і грошима, і роботою.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Близько 15% українців повідомили, що не допомагали армії чи переселенцям, але збираються це зробити.

Водночас майже 18% респондентів – не долучалися до такої допомоги і не планують.

Дещо більше тих, хто не долучався до волонтерської допомоги та не планує, – у південному (25%) та східному (30%) макрорегіонах.

Інфографіка: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Серед громадян, які оцінюють свій матеріальний стан як низький, більше тих, хто не хоче долучатися до волонтерства.

Однак це не повною мірою пояснює регіональні відмінності, кажуть соціологи, адже опитування не показало суттєвих розбіжностей у самооцінці матеріального стану між мешканцями різних макрорегіонів.

"Суттєво менша долученість до волонтерства та прагнення надавати допомогу своїй армії та співгромадянам спостерігається серед людей, на погляди яких вплинула російська пропаганда", – кажуть соціологи.

Наприклад, серед тих, хто погоджується з російською інтерпретацією Революції Гідності як "державного перевороту", більше тих, хто не хоче допомагати Силам оборони України чи переселенцям.

Натомість волонтерів значно більше серед людей, які вважають Революцію Гідності справедливим повстанням проти авторитарного режиму.

Соціологи нагадують, що загалом в Україні пропагандистський меседж про "держпереворот" досі підтримують близько 12%.

При цьому серед мешканців півдня та сходу України погоджуються з цим близько 23%, але й там вони не становлять більшості.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року.

У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.