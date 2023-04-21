У нацпарку в Чаді помітили левицю, яку вважали вимерлою на цій території. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 квітня 2023

В африканській Республіці Чад на території національного парку Сена-Оура помітили самицю лева – востаннє там бачили великих котів у 2004 році, тож їх вважали вимерлими.

Фотографію опублікувало Товариство охорони дикої природи (WCS) і зоозахисники з уряду Чаду, повідомляє ВВС.

На знімку зображена здорова левиця віком близько 5 років. І виконавчий директор Програми великих кішок WCS Люк Хантер впевнений, що вона там не одна.

Знімок зробили за допомогою дистанційної фотопастки. 

"Красива левиця в розквіті сил і, очевидно, у відмінному здоров'ї", – описує тварину команда зоозахисників.

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 Фото: WCS

Нацпарк Сена-Оура є частиною більшого ландшафту Буба Н'джида-Сена-Оура вздовж кордону Камеруну і Чаду. 

Раніше вчені вважали левів та інших хижих кішок вимерлими на території цього нацпарку, згідно з оцінкою Міжнародного союзу охорони природи.

Більше десяти років тому регіон пережив період жорстокого організованого браконьєрства, але з того часу уряди Камеруну і Чаду взяли на себе зобов'язання щодо збереження природи.

Це дало змогу покращити охорону національного парку, тож популяції диких тварин зараз починають відновлюватися.

Чисельність левів також зростає у сусідньому національному парку Буба Н'джида в Камеруні.

"Схоже, вони знову заселяють частини свого колишнього ареалу, зокрема Сена-Оура. 

Природоохоронці WCS підтримують охорону парку в регіоні, проводячи наземні дослідження дикої природи, в тому числі за допомогою фотопасток", – кажуть в організації.

Міжнародний союз охорони природи класифікує левів як "вразливих", а не вимерлих тварин. Утім, популяції левів у Західній і Центральній Африці стали особливо малими і фрагментованими, а з початку 1990-х років – скоротилися приблизно на 66%.

На регіональному рівні леви фактично перебувають під загрозою зникнення. 

При цьому західно- і центральноафриканські леви генетично відрізняються від більш витривалих популяцій Східної і Південної Африки, тож їхнє відновлення є особливо важливим, додають у WCS.

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