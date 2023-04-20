Подібний метеорит міг знищити динозаврів: як науковці пояснюють спалах на Київщині

Науковці пояснили причину яскравого спалаху на Київщині увечері 19-го квітня.

Ймовірно, його спричинило падіння метеорита з потоку Лірид, повідомляють у Державному космічному агенстві України.

За словами науковців, щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає, власне, метеорний потік Ліриди.

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"Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака – яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі", – наголошують у Державному космічному агенстві.

Це один з найдавніших метеоритних потоків, що відомі людству. Свою назву він отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

Детальніше про падіння боліда розповів незалежний експерт з питань космічної діяльності і радник голови Державної космічної агенції України Андрій Колесник в ефірі телемарафону "Єдині новини" 20 квітня.

Найбільш ймовірно, за словами науковця, що це був космічний об’єкт, небесне тіло, яке до входу атмосфери землі називається стероїдом. Коли воно входить в атмосферу землі, то називається метеоритом, а коли горить яскравою кулею, то – болідом.

За даними Державного космічного агентства, вибух відбувся у верхніх шарах атмосфери. Явище бачили на Київщині, а також у найближчих районах Білорусі.

"Можна оцінювати, що вибух стався на висоті декількох десятків кілометрів над поверхнею землі", – каже експерт.

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Подібний вибух міг би пошкодити шибки в оселях, зазначає Андрій Колесник.

Утім, оскільки повідомлень про розбиті вікна не було, то швидше за все цей стероїд був у діаметрі менше ніж 10 м, додає науковець. За словами експерта, його можна оцінювати по тому вибуху, який було чути в районі 3-5 м.

"Згідно з класифікацією NASA, цей астероїд швидше за все належить до класу тих, які є розміром до 10 метрів у діаметрі, їх дуже багато в просторі", – додав науковець.

У залежності від його розміру, зазначає науковець, він або непомітно згоряє або маємо спалах, який побачили вчора ввечері. За словами експерта, подібне явище могло раніше спричинити загибель динозаврів.

Астероїди за своїм складом бувають трьох типів:

у складі яких переважають вуглеводні матеріали;

складаються з силікатних матеріалів, тобто з кремнію;

металеві астероїди.

Судячи з кольору, який був у цього боліда, зазначає науковець, швидше за все він мав металеві домішки.

У Державному космічному агенстві України також підтвердили таку версію.

Нагадаємо, "Українська правда. Життя" розповіла, як люди відреагували на яскравий спалах у небі над Києвом і які меми вони створили.

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