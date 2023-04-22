Росіяни вбили 32 односельців: спогади мешканців Кам’янки про окупацію. ВІДЕО

З квітня по вересень 2022 року село Кам’янка на Харківщині перебувало в окупації.

Зі слів місцевих мешканців, росіяни тоді масово вбивали людей, розстрілювали собак та знищили всю худобу.

Попри розруху, складну гуманітарну ситуацію та інші проблеми, місцеві мешканці повертаються додому, деякі – після примусового виселення росіянами.

Про події, які трапилися під час окупації, кам'янчани розповіли для проєкту "Український свідок".

У селі росіяни залишили після себе руїни та незліченну кількість мін-пелюсток. Сапери село ще не розміновували.

З'їжджатися до Кам'янки місцеві почали на весні 2023 року. Наразі з

1200 жителів поки повернулося близько 40. Багато з тих, хто повертається, не мають, де жити.

Місцеві згадають про втрати, які завдали їм окупанти за час захоплення.

Місцева мешканка. Фото: "Український свідок"

"Росіяни під час окупації вбили 32 мешканців Кам’янки. Одного розстріляли та розкатали танком; на двох братів, які ховались у погребі, кинули вибухівку", – розповіла місцева мешканка.

Ще один житель Кам’янки, Микола розповів, що жив в окупації до 30 березня.

"Тоді нас усіх насильно "руські" вивезли в Ізюм. Ніхто не пояснював чому", – зазначив чоловік.

За його словами, до Кам’янки він йшов пішки 18 км, щоб взяти картоплі. У нього викрали моторолер, велосипед, мотоцикл, тому повертатися до Ізюма з відрами у двох руках довелося також пішки.

Пан Олександр. Фото: "Український свідок"

У Миколи згоріло два сараї, гараж, частково стара хата…Пожежу спричинила авіабомба, яку кинули окупанти.

Місцевий мешканець, на ім'я Олександр розповів, що коли прийшли росіяни, то він сидів у погребі. Його пса застрелили прямо у кухні, бо він намагався не впустити окупантів.

Коли стало зрозуміло, що потрібно тікати, чоловік виїхав з родиною до Слов’янська.

Місцевий мешканець Микола. Фото: "Український свідок"

Пізніше було ще кілька переїздів. Дорогою вони підібрали пораненого військового і відвезли до госпіталю. Кажуть, він вже повернувся на передову позицію.

"Окрім понівечених та розбитих будинків, росіяни полишили по собі арматуру та ящики від БК (боєкомплекти). Все це практичні жителі Кам’янки використовують для ремонту та відбудови", – зазначають у проєкті.

Додають, що окупанти в селі поїли всю худобу: з кількох сотень корів вціліла лиш одна. Росіяни масово вбивали собак. Зараз пси, які встигли втекти під час окупації, повертаються до своїх домівок. Адаптуватися до життя у селі місцевим мешканцям допомагають волонтери.

Нагадаємо, у селі Ізюмського району на Харківщині чоловік сховав на городі два українські прапори, щоб вони не дісталися окупантам.