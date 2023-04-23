Прикинулися дітьми: прикордонники затримали "вигадливих" ухилянтів, які хотіли перетнути кордон

На Закарпатті двоє чоловіків, щоб виїхати за кордон, вирішили прикинутися дітьми.
Про інцидент повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Як зазначили прикордонники, двоє місцевих чоловіків, яким 20 та 21 рік, вдавали з себе дітей віком 13 та 15 років, щоб перетнути кордон з Угорщиною.
"Чоловіки прибули в пункт пропуску "Лужанка" у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі", – додали в правоохоронних органах.
|Ухилянт, який прикинувся дитиною. Фото: західне регіональне управління Держприкордонслужби
За їхніми словами, закарпатець мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей 13 та 15 років. Їхні прізвища були вказані у свідоцтві.
Ухилянтів інспектор прикордонного контролю викрив відразу.
Тепер чоловіків чекає адмінвідповідальність, а тим, хто сприяв їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення.
|"Дитина", яка хотіла незаконно перетнути кордон. Фото: західне регіональне управління Держприкордонслужби
Водночас на Одещині під час перевірки документів прикордонники також затримали чоловіка, який переодягнувся в жіночий одяг та намагався перетнути кордон, інформує Державна прикордонна служба.
Увагу прикордонників привернула жінка, в якої вони перевіряли документи на кордоні, що одягла в сонцезахисних окулярах у темний час доби.
|"Жінка"-ухилянт. Фото: Державна прикордонна служба Одещини
"Нею виявився чоловік, який перед Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону й мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні, та представники уповноважених органів збагатили його повісткою", – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали ухилянта, який ховався під ковдрою в автомобілі знайомої та хотів незаконно покинути країну.
Читайте також: Прикордонники затримали ухилянтів біля Угорщини: один з них – переодягнутий в жінку. ФОТО Угорщини. ФОТО