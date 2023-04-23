Прикинулися дітьми: прикордонники затримали "вигадливих" ухилянтів, які хотіли перетнути кордон

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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23 квітня 2023

На Закарпатті двоє чоловіків, щоб виїхати за кордон, вирішили прикинутися дітьми.

Про інцидент повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Як зазначили прикордонники, двоє місцевих чоловіків, яким 20 та 21 рік, вдавали з себе дітей віком 13 та 15 років, щоб перетнути кордон з Угорщиною.

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"Чоловіки прибули в пункт пропуску "Лужанка" у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі", – додали в правоохоронних органах. 

 Ухилянт, який прикинувся дитиною. Фото: західне регіональне управління Держприкордонслужби

За їхніми словами, закарпатець мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей 13 та 15 років. Їхні прізвища були вказані у свідоцтві.

Ухилянтів інспектор прикордонного контролю викрив відразу.

Тепер чоловіків чекає адмінвідповідальність, а тим, хто сприяв їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення.

 "Дитина", яка хотіла незаконно перетнути кордон. Фото: західне регіональне управління Держприкордонслужби

Водночас на Одещині під час перевірки документів прикордонники також затримали чоловіка, який переодягнувся в жіночий одяг та намагався перетнути кордон, інформує Державна прикордонна служба.

Увагу прикордонників привернула жінка, в якої вони перевіряли документи на кордоні, що одягла в сонцезахисних окулярах у темний час доби. 

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 "Жінка"-ухилянт. Фото: Державна прикордонна служба Одещини

"Нею виявився чоловік, який перед Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону й мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні, та представники уповноважених органів збагатили його повісткою", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали ухилянта, який ховався під ковдрою в автомобілі знайомої та хотів незаконно покинути країну.

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