У Пентагоні відзвітували про дослідження НЛО: достовірних даних немає

В управлінні Міністерства оборони США, яке займається розслідуванням випадків появи НЛО, заявили, що наразі немає достовірних доказів їхнього позаземного походження.

Очільник цього відділу Шон Кіркпатрік стверджує, що весь інформаційний шум навколо невстановлених аномальних явищ (UAP) – безпідставний, пише Space.com.

"Я хочу підкреслити, що лише дуже невеликий відсоток звітів UAP містить ознаки, які можна обґрунтовано назвати аномальними.

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Більшість непізнаних об’єктів, про які повідомляється у Загальнодоменний офіс вирішення аномалій, демонструють звичайні характеристики повітряних куль, (безпілотних) повітряних систем, місцевих перешкод, природних явищ або інших легко пояснюваних джерел", – пояснив Кіркпатрік.

Він додав, що дослідження сотень випадків спостереження за нібито НЛО свідчать, що наразі немає жодних достовірних доказів позаземної діяльності, позаземних технологій або об’єктів, які порушують відомі закони фізики.

Кіркпатрік закликав людей, які мають докази зворотнього, надати їх науковцям, адже соціальні мережі чи блоги не є достовірними джерелами.

Нагадаємо, у звіті 2023 року Пентагон проаналізував 510 повітряних об’єктів, однак у всіх не вистачає даних, які б ідентифікували їх.

Цікаво, що з цих 500 невпізнаних об'єктів 163 були описані як повітряні кулі або схожі на них тіла. Цей висновок набув особливого значення після історії про китайську повітряну кулю-шпигуна, яку збив винищувач F-22 США після польоту через країну.