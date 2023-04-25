Лісовий розповів, яка у нього зарплата і скільки мають отримувати вчителі

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
59617
25 квітня 2023

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що у порівнянні із зарплатами вчителів, його заробітна плата "непогана".  

Протягом першого місяця на посаді очільника МОН він отримав 27 тисяч гривень. Про це Лісовий розповів в інтерв’ю "Освіторії"

За його словами, питання щодо зарплат вчителів було першим на співбесіді у президента Володимира Зеленського. 

"Я назвав суму, яку вважаю гідною, але, на жаль, зараз ми не можемо її досягти", – повідомив Оксен Лісовий, утім не назвав конкретних цифр.

Оксен Лісовий. Фото: Євген Бородавко

Він пояснив, що рівень заробітної плати вчителя має залежати від низки критерій, зокрема від рівня кваліфікації. 

"Учитель – це, без пафосу, творець нації. Погоджуєтеся? І якщо це так, то скільки він повинен отримувати? Можливо, як військовий? Але військові також мають різну зарплату: на "нулі" це 100 тисяч, а в тилу – 20", – додав Лісовий. 

Раніше Оксен Лісовий розповів, які предмети точно не приберуть зі шкільної програми.

Читайте також: Відновлення досліджень і не одна реформа. Яких змін чекають від Лісового на посаді глави МОН


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED