Лісовий розповів, яка у нього зарплата і скільки мають отримувати вчителі

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що у порівнянні із зарплатами вчителів, його заробітна плата "непогана".

Протягом першого місяця на посаді очільника МОН він отримав 27 тисяч гривень. Про це Лісовий розповів в інтерв’ю "Освіторії".

За його словами, питання щодо зарплат вчителів було першим на співбесіді у президента Володимира Зеленського.

"Я назвав суму, яку вважаю гідною, але, на жаль, зараз ми не можемо її досягти", – повідомив Оксен Лісовий, утім не назвав конкретних цифр.

Оксен Лісовий. Фото: Євген Бородавко

Він пояснив, що рівень заробітної плати вчителя має залежати від низки критерій, зокрема від рівня кваліфікації.

"Учитель – це, без пафосу, творець нації. Погоджуєтеся? І якщо це так, то скільки він повинен отримувати? Можливо, як військовий? Але військові також мають різну зарплату: на "нулі" це 100 тисяч, а в тилу – 20", – додав Лісовий.

Раніше Оксен Лісовий розповів, які предмети точно не приберуть зі шкільної програми.