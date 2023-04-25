Які предмети точно не приберуть зі шкільної програми? Відповідає Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий пропонував зменшити кількість предметів у школах, однак є низка ключових дисциплін, які точно не будуть скорочувати.

Про це Лісовий заявив в етері національного телемарафону "Єдині новини" 24 квітня.

"Всі ключові дисципліни, і природничі, і гуманітарні повинні бути збережені, концентровані, але подані таким чином, щоб врахувати можливості дитини", – сказав Лісовий.

У школах точно не будуть скорочувати такі предмети:

історія України;

українська мова;

хімія;

фізика;

математика;

біологія.

Міністр додав, що можна буде концентрованіше подавати окремі предмети.

"Ми говоримо про оптимізацію програми, про їх концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. І сьогодні це питання експертів і експертного розгляду.

Скажімо, можна концентрованіше подати основи здоров‘я або якісь інші дисципліни", – сказав Лісовий.

Також міністр розповів, що зараз активно відбувається реєстрація на НМТ-2023, до кінця якої залишився тиждень. 16 тисяч дітей виявили бажання складати мультитест за кордоном.

Цьогоріч вступники складають два обов’язкових предмети на НМТ: українську мову та математику, а третім предметом – історію України, іноземну мову, біологію, хімію чи фізику на вибір.

Лісовий підтримав те, що історію України не включали до списку обов'язкових для складання дисциплін на НМТ у цьому році.

"Ми будемо перевіряти знання з історії України обов'язково у всіх молодих громадян України через державну підсумкову атестацію, але у форматі, подібному до ЗНО", – прокоментував міністр.

Нагадаємо, реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня в онлайн-форматі.

Раніше в УЦОЯО пояснили, які документи обов'язково потрібні для реєстрації на НМТ-2023 і чи підходить скриншот з "Дії".