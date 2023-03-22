Правоохоронці повідомили про підозру третьому учаснику вечірок, де знущалися з дівчат

Яна Осадча журналістка УП.Життя
14627
22 березня 2023

У Києві правоохоронці повідомили про підозру третьому учаснику і організатору стрімів з вечірок, куди запрошували дівчат, знімали їх напівоголеними та чинили  проти них насильницькі дії.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та ачальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Двох інших організаторів вечірок Андрія Ярину та Ярослава Домбровського поліція затримала на початку лютого 2023. Їм загрожує до 7 років в’язниці. Наразі за клопотанням прокуратури вони знаходяться під вартою.

Реклама:

Третьому 21-річному організатору стрімів повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи (ч. 3 ст. 153 КК України).

 Третьому 21-річному організатору стрімів повідомили про підозру

"За даними слідства, на одній із таких "вечірок" підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали спиртні напої. Вони вчинили стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру, знявши все на мобільний телефон. У той же день відзнятий матеріал вони розмістили у соціальній мережі", кажуть у Офісі Генпрокурора.

Слідчі також встановили, що блогер, раніше підозрюваний у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі.

"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", говорять слідчі.

Клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному скеровано до суду.

Нагадаємо, група молодих людей створювала контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок. Вони розпивали з ними спиртні напої, після чого здійснювали вульгарні дії, знімаючи все це на власні мобільні телефони.

Реклама:

Відео за участі жінок викладали у Telegram-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

Читайте також: "Винні лише кривдники": омбудсмен засудив блогерів, які знущалися над дівчатами


Реклама:


Реклама:
 7820
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4234
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3445
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат