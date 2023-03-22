Правоохоронці повідомили про підозру третьому учаснику вечірок, де знущалися з дівчат

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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22 березня 2023

У Києві правоохоронці повідомили про підозру третьому учаснику і організатору стрімів з вечірок, куди запрошували дівчат, знімали їх напівоголеними та чинили  проти них насильницькі дії.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та ачальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Двох інших організаторів вечірок Андрія Ярину та Ярослава Домбровського поліція затримала на початку лютого 2023. Їм загрожує до 7 років в’язниці. Наразі за клопотанням прокуратури вони знаходяться під вартою.

Третьому 21-річному організатору стрімів повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи (ч. 3 ст. 153 КК України).

 Третьому 21-річному організатору стрімів повідомили про підозру

"За даними слідства, на одній із таких "вечірок" підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали спиртні напої. Вони вчинили стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру, знявши все на мобільний телефон. У той же день відзнятий матеріал вони розмістили у соціальній мережі", кажуть у Офісі Генпрокурора.

Слідчі також встановили, що блогер, раніше підозрюваний у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі.

"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", говорять слідчі.

Клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному скеровано до суду.

Нагадаємо, група молодих людей створювала контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок. Вони розпивали з ними спиртні напої, після чого здійснювали вульгарні дії, знімаючи все це на власні мобільні телефони.

Відео за участі жінок викладали у Telegram-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

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