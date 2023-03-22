Правоохоронці повідомили про підозру третьому учаснику вечірок, де знущалися з дівчат

У Києві правоохоронці повідомили про підозру третьому учаснику і організатору стрімів з вечірок, куди запрошували дівчат, знімали їх напівоголеними та чинили проти них насильницькі дії.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та ачальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Двох інших організаторів вечірок Андрія Ярину та Ярослава Домбровського поліція затримала на початку лютого 2023. Їм загрожує до 7 років в’язниці. Наразі за клопотанням прокуратури вони знаходяться під вартою.

Третьому 21-річному організатору стрімів повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи (ч. 3 ст. 153 КК України).

Третьому 21-річному організатору стрімів повідомили про підозру

"За даними слідства, на одній із таких "вечірок" підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали спиртні напої. Вони вчинили стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру, знявши все на мобільний телефон. У той же день відзнятий матеріал вони розмістили у соціальній мережі", – кажуть у Офісі Генпрокурора.

Слідчі також встановили, що блогер, раніше підозрюваний у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі.

"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", – говорять слідчі.

Клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному скеровано до суду.

Нагадаємо, група молодих людей створювала контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок. Вони розпивали з ними спиртні напої, після чого здійснювали вульгарні дії, знімаючи все це на власні мобільні телефони.

Відео за участі жінок викладали у Telegram-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.