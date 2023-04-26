Що не так з Днем доньки 25 квітня і коли його відзначати – пояснюють експерти

25 квітня не є міжнародним днем доньки і відзначають його тільки в Росії.
Про це повідомили у фактчекінговій ініціативі "НотаЄнота".
Інформацію про те, що 25 квітня – День доньки поширювали українські ЗМІ, а користувачі соцмереж вітали своїх доньок зі святом.
"Це не міжнародний день доньки. І навіть не український. Джерело інформації про "25 квітня – міжнародний день доньки" – російські медіа", – говорять представники проєкту.
|Фото: IgorVetushko/Depositphotos
В організації зазначають, що Міжнародного дня доньки, як, наприклад, Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, немає.
Утім, є кілька дат, які претендують стати міжнародним Днем доньки.
Наприклад, міжнародний день доньок почали відзначати в Індії, де дівчатка зазнають дискримінації, у четверту неділю вересня. Згодом ця дата поширилася на інші країни. Цьогоріч День доньки припаде на 25 вересня.
Індо-канадська асоціація жінок також з 2012 року запровадила День дочки, який відзначається 1 вересня.
"Загалом, окрім як Росії, 25 квітня День доньки ніде не відзначають. Не поширюйте, будь ласка, на нашу країну московитські свята. Бережіть себе і своїх доньок та синів!" – закликають в організації.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з'явилося свято 8 березня.
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