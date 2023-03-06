День Незалежності цінують більше, ніж Новий рік: як змінилось ставлення українців до свят. Опитування

Свята, до яких українці ставляться з найбільшою любов‘ю та повагою – Великдень (Пасха) та Різдво Христове (70%).

Не менш важливими для громадян, а подекуди навіть більше до душі, ніж релігійні свята, є День незалежності України (63%) і День захисників і захисниць (54%).

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Водночас лише 2% опитаних українців загалом не ставляться до будь-яких офіційних свят як до важливих або улюблених.

"Найбільші зміни відбулися зі ставленням до Дня незалежності України і Днем захисників і захисниць", – стверджують соціологи.

За результатами опитування, до повномасштабної війни з Росією День незалежності цінували лише 37% опитаних, а зараз – 63%.

Як стверджують соціологи, День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а тепер серед 54%.

"Новий рік, який святкують у всьому світі і який завжди ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, зараз лише на п'ятому місці, набрав 52% голосів опитаних", – йдеться в результатах опитування.

За оцінкою соціологів, популярність Міжнародного жіночого дня 8 березня за останні два роки знизилась з 34% до 25%.

Майже останніми в списку улюблених свят українців цього року є День Конституції (29%) та Трійця (22%).

Найменш популярними святами стали День Перемоги (9 травня) та День праці (1 травня) – лише 13% та 5% українців відповідно вважають ці дати улюбленими чи важливими.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 14 по 22 лютого 2023 року.

У ньому взяли участь 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованого Криму, окремих районів Донецької та Луганської областей; також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року), віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, рівень життєстійкості українців за рік війни майже не змінився.