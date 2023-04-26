Хуртовина і сніг: як виглядає Піп Іван наприкінці квітня. ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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26 квітня 2023

26 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно та обмежена видимість до 30 м.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, а рятувальник загону Василь Фіцак опублікував відео з гори.

"Вітер західний 15-17 м/с, хуртовина, падає сніг. Температура повітря -5°С", – повідомляють у пошуково-рятувальному пості.

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Вони застерігають усіх любителів засніжених Карпат про ускладнення погодних умов

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Нагадуємо, 19 квітня температура повітря на горі Піп Іван досягла -6°С, а швидкість вітру – 9 м/с.

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