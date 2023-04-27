У мережу виклали відеокліп на пісню "Фортеця Бахмут" за участі держсекретарки МОЗ: реакції гурту та посадовиці

У мережі з’явився кліп на пісню "Фортеця Бахмут" від гурту "Антитіла", в головній ролі якого виступила держсекретарка Міністерства охорони здоров'я Інна Солодка.

Відео з назвою "Інна Sweety & Антитіла" – "Фортеця Бахмут" опублікували на Youtube 26 квітня.

Про нього розповіла журналістка Любов Величко, яка натрапила на ролик випадково, коли шукала оригінальний кліп.

"Шукала кліп гурту "Антитіла" "Фортеця Бахмут", а пошуковик видав аматорський відеомікс за участі... державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Інна Солодка.

Зйомки зроблені красиво, камерно, професійно. На перший погляд і не відрізниш, що це не оригінальний кліп. Браво режисеру та операторам!", – написала вона після перегляду ролика.

Скрін з відеоролику. Фото: Любов Величко

Журналістка додала, що звернулася до гурта "Антитіла" з питанням, чи вони дотичні до ролика, а також – хто спонсорував створення відео.

Через декілька годин відеоролик видалили.

Згодом соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя у відеозверненні розповів, що 1,5 місяці тому Інна Солодка зверталася до гурту з проханням дати фонограму пісні "Фортеця Бахмут".

Як пояснив співак, вона хотіла зробити "особисте, інтимне привітання для свого коханого, який на той момент був на фронті".

"Антитіла звичайно надали фонограму. Більше того, я записав слова підтримки цьому чоловікові", – сказав Тарас Тополя.

Він додав, що гурт не має ніякого відношення до відеоролику Інни Солодкої, а результат - робота її креативної команди.

Фото: Інна Солодка/Facebook

Також, Тарас Тополя зауважив, що ролик з'явився на Youtube-каналі, створеному 6 днів тому, на якому було розміщене лише одне відео.

"Це взяли брудну білизну – хтось вкрав це відео, залив в інтернет і обсмаковує, обнюховує цю брудну білизну.. Можливо люди не знають що це відео приватне", – додав фронтмен гурту.

А також запевнив, що авторка відео самостійно не публікувала його у мережі.

У відповідь на розповсюдження відео, Інна Солодка підтвердила, що "відео було присвячено близькій людині, в його день народження".

"Наразі він разом зі своїми побратимами, ще з січня боронить Фортецю Бахмут та з перших днів повномасштабної війни захищає нашу країну від російських загарбників. Тому, саме цей трек було обрано не випадково", – зазначила держсекретарка.

В коментарях до допису, люди почали писати слова підтримки щодо неї та чоловіка на фронті, якому був адресований відеоролик.

"Дуже класна, професійна та щира робота! Нехай іменинник повертається живим та здоровим і з Перемогою!", – написала Світлана Багдашкіна.

Скрін коментарів під дописом Інни Солодкої в Facebook

Водночас, є й інші думки стосовно відео.

"Схоже, дівчині банально захотілося розваг. Головне, що гроші на цю недешеву розвагу знайшлися", – написав у дописі користувач Вадим Гребінець.