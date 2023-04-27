У мережу виклали відеокліп на пісню "Фортеця Бахмут" за участі держсекретарки МОЗ: реакції гурту та посадовиці

У мережі з’явився кліп на пісню "Фортеця Бахмут" від гурту "Антитіла", в головній ролі якого виступила держсекретарка Міністерства охорони здоров'я Інна Солодка.

Відео з назвою "Інна Sweety & Антитіла" – "Фортеця Бахмут" опублікували на Youtube 26 квітня.

Про нього розповіла журналістка Любов Величко, яка натрапила на ролик випадково, коли шукала оригінальний кліп.

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"Шукала кліп гурту "Антитіла" "Фортеця Бахмут", а пошуковик видав аматорський відеомікс за участі... державного секретаря Міністерства охорони здоров'я Інна Солодка.

Зйомки зроблені красиво, камерно, професійно. На перший погляд і не відрізниш, що це не оригінальний кліп. Браво режисеру та операторам!", – написала вона після перегляду ролика.

Скрін з відеоролику. Фото: Любов Величко

Журналістка додала, що звернулася до гурта "Антитіла" з питанням, чи вони дотичні до ролика, а також – хто спонсорував створення відео.

Через декілька годин відеоролик видалили.

Згодом соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя у відеозверненні розповів, що 1,5 місяці тому Інна Солодка зверталася до гурту з проханням дати фонограму пісні "Фортеця Бахмут".

Як пояснив співак, вона хотіла зробити "особисте, інтимне привітання для свого коханого, який на той момент був на фронті".

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"Антитіла звичайно надали фонограму. Більше того, я записав слова підтримки цьому чоловікові", – сказав Тарас Тополя.

Він додав, що гурт не має ніякого відношення до відеоролику Інни Солодкої, а результат - робота її креативної команди.

Фото: Інна Солодка/Facebook

Також, Тарас Тополя зауважив, що ролик з'явився на Youtube-каналі, створеному 6 днів тому, на якому було розміщене лише одне відео.

"Це взяли брудну білизну – хтось вкрав це відео, залив в інтернет і обсмаковує, обнюховує цю брудну білизну.. Можливо люди не знають що це відео приватне", – додав фронтмен гурту.

А також запевнив, що авторка відео самостійно не публікувала його у мережі.

У відповідь на розповсюдження відео, Інна Солодка підтвердила, що "відео було присвячено близькій людині, в його день народження".

"Наразі він разом зі своїми побратимами, ще з січня боронить Фортецю Бахмут та з перших днів повномасштабної війни захищає нашу країну від російських загарбників. Тому, саме цей трек було обрано не випадково", – зазначила держсекретарка.

В коментарях до допису, люди почали писати слова підтримки щодо неї та чоловіка на фронті, якому був адресований відеоролик.

"Дуже класна, професійна та щира робота! Нехай іменинник повертається живим та здоровим і з Перемогою!", – написала Світлана Багдашкіна.

Скрін коментарів під дописом Інни Солодкої в Facebook

Водночас, є й інші думки стосовно відео.

"Схоже, дівчині банально захотілося розваг. Головне, що гроші на цю недешеву розвагу знайшлися", – написав у дописі користувач Вадим Гребінець.